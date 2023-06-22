«Беларуская выведка»: Чиновники шепчутся, что Лукашенко выжил из ума 13 22.06.2023, 16:56

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Номенклатура разочаровалась в диктаторе.

Лукашенко стремительно теряет позиции внутри номенклатуры, сообщает Telegram-канал «Беларуская выведка», специализирующийся на инсайдах из кабинетов власти

— Обобщая поступающую информацию из кулуаров высоких кабинетов, можно сделать четкий вывод о смене вектора лояльности номенклатуры к самому Лукашенко. Высшие чиновники силового и гражданского блока разочарованы действиями диктатора абсолютно на всех направлениях, от военно-политического, до экономического. Лукашенко не оправдывает их ожидания, «начинает пугать» и вызывать раздражение. Чиновничество все больше склоняется к мысли, что он полностью оторван от экономической реальности. В такой обстановке хваленая вертикаль начинает тихо саботировать капризного, но опасного Лукашенко.

«Итальянская забастовка» чиновников стала проявляться в многократно возросших старых и появившихся новых бюрократических процедурах, комиссиях и прочих ритуалов. Налицо начало постепенного разложения элиты по модели позднего СССР. Все претензии условно можно разделить на две части:

1. Отсутствие перспектив для себя лично и своих близких.

2. Резко возросшая бюрократия, атмосфера запугивания ответственностью на фоне невозможности выполнять оторванные от реальности капризы Лукашенко.

«Выжил из ума» и «Опускаются руки» - популярные кулуарные тезисы всех без исключения органов госуправления.

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