Житель Китая притворился «кадыровцем» и развел россиян на деньги 22.06.2023, 17:01

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Он рассказывал, что воюет в Украине и продавал водку и мед через соцсети.

Житель провинции Хэнань (Китай) решил завести личный блог, чтобы раскрутить его и тем самым начать продавать своим подписчикам товар из КНР, включая водку и мед.

Мужчина выдал себя за «кадыровца» по имени Баоера Кечати и с помощью нейросети показал себя как участника боевых действий в Украине, информирует «Украина 365» со ссылкой на ресурс Sixth Tone.

С помощью нейросети китаец не только менял свою внешность, но и даже исказил голос. Мужчина наглядно показал, как без проблем «кадыровцы» могли точно таким же образом снимать постановочные видео про бои в Украине.

Своим подписчикам он рассказывал, как вел бои против морпехов США, захватывал в Украине атомные станции (однако в качестве примера привел несуществующую Харьковскую АЭС. Ее строительство было заморожено еще во времена СССР в 1986 году), демонстрировал якобы трофейное оружие, а также снялся на фоне «конфискованной машины Зеленского». Говоря простым языком, мужчина делал ролики, которые бы точно понравились его подписчикам из РФ.

В конечном итоге на него подписалось около 400 тысяч человек на канале Douyin (китайский аналог TikTok). После этого китаец открыл свой интернет-магазин и стал продавать товары.

Как только китайца разоблачили, так сразу же и прикрыли его канал. Однако за это время он успел реализовать 210 товаров.

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