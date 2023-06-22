Может ли начальник выписать штраф за опоздание на работу?
- 22.06.2023, 17:01
- 1,592
На вопрос ответили эксперты.
«Летом обычно живу на даче. На пригородном транспорте добираться дольше, иногда опаздываю, из-за чего директор выписывает штрафы и удерживает их из зарплаты, мол, это прописано в правилах внутреннего распорядка. Разве так можно? Сам правила ввел, сам оштрафовал, на сколько захотел, сам высчитал», - спросил у «АиФ» житель Гомеля.
Нет. Применение нанимателем такой меры дисциплинарного взыскания как «денежный штраф» и включение соответствующих положений в правила внутреннего распорядка - это нарушение законодательства о труде, объяснили в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты.
При этом опоздание на работу - это нарушение трудовой дисциплины со стороны работника, за которое наниматель вправе применить любое из перечисленных дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующему основанию, снижение либо лишение стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев.
Для установления факта нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора работник может обратиться в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.