закрыть
22 июня 2023, четверг, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тысячам белорусов в Польше придется легализоваться повторно

1
  • 22.06.2023, 17:15
  • 2,550
Тысячам белорусов в Польше придется легализоваться повторно

У них всего месяц.

Специальные положения польского законодательства, действовавшие в период пандемии, автоматически продлевали срок действия ряда национальных документов, в том числе дающих иностранцам право на пребывание — видов на жительство и виз.

«У иностранцев, в том числе у граждан Беларуси, [с начала июля] будет только 30 дней, чтобы легализовать свое пребывание, если они находились на основании продленных документов», — пояснила на брифинге 22 июня юрист Ольга Добровольская, как пишет «Позірк».

Для граждан Беларуси остаются актуальными два способа легализации в стране: получение ВНЖ и ходатайство о международной защите.

Получить на территории Польши национальную визу по гуманитарным основаниям невозможно с начала апреля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин раскрыл карты
Путин раскрыл карты Петр Олещук
Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин
Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом? Артем Черников
Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип