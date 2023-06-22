Тысячам белорусов в Польше придется легализоваться повторно 1 22.06.2023, 17:15

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У них всего месяц.

Специальные положения польского законодательства, действовавшие в период пандемии, автоматически продлевали срок действия ряда национальных документов, в том числе дающих иностранцам право на пребывание — видов на жительство и виз.

«У иностранцев, в том числе у граждан Беларуси, [с начала июля] будет только 30 дней, чтобы легализовать свое пребывание, если они находились на основании продленных документов», — пояснила на брифинге 22 июня юрист Ольга Добровольская, как пишет «Позірк».

Для граждан Беларуси остаются актуальными два способа легализации в стране: получение ВНЖ и ходатайство о международной защите.

Получить на территории Польши национальную визу по гуманитарным основаниям невозможно с начала апреля.

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