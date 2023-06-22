Ученые выявили взаимосвязь между цветом глаз и любовью к выпивке 22.06.2023, 17:33

В исследованиях были задействованы 1263 добровольца.

Исследователи из Университета Вермонта обнаружили связь между цветом глаз человека и его склонностью к алкоголизму. Свое необычное открытие ученые опубликовали в журнале American Journal of Medical Genetics.

Оказалось, что люди с глазами светлых цветов подвержены более высокому риску стать алкоголиками, нежели обладатели темных глаз.

В исследованиях были задействованы 1263 добровольца. При этом учитывался их возраст, пол, а также генетика. Обладатели глаз светлых оттенков серого, зеленого и большинство всех оттенков синего цвета проявили куда более высокую зависимость от алкоголя, нежели люди с темным цветом глаз.

Как оказалось, гены, которые отвечают за цвет наших глаз, находятся на одной хромосоме с теми генами, которые контролируют зависимость человека от алкоголя. Ученым всего лишь удалось найти прямую зависимость одного показателя от другого. Несмотря на открытие, перед исследователями стоит еще немало вопросов касательно природы алкоголизма и факторов, приводящих человека к этой пагубной зависимости.

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