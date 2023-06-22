Возвращающихся в Россию эмигрантов начнут проверять на госизмену 1 22.06.2023, 17:42

Россиян за границей, по мнению чиновников, могли завербовать Буданов и ЦРУ.

Власти продолжают заявлять о «массовом возвращении» россиян, уехавших из-за войны в Украине. На этот раз с таким утверждением выступил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, пишет The Moscow Times.

Каких-либо доказательств он не привел, однако призвал сохранять бдительность по отношению к таким гражданам. По мнению Климова, вернувшимися из-за границы россиянами должны заняться правоохранительные органы.

«Наши противники не упустили возможности расширить ряды своих ставленников и агентов за счет вербовочных мероприятий среди так называемых релокантов. <…> В данной связи никто не отменял действия законодательства о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, ни тем более таких статей УК, как госизмена», — заявил сенатор.

Климов напомнил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало в Telegram специальный канал для вербовки россиян, а глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что его ведомство работает с «российской оппозицией».

В последнее время официальные лица страны, в том числе президент Владимир Путин, сделали сразу несколько заявлений по уехавшим из-за войны гражданам.

Выступая на Петербургском форуме, помощник президента Максим Орешкин сообщил, что в Россию вернулись «примерно половина» россиян, которые покинули страну из-за мобилизации. Его данные подтвердил глава Минфина Антон Силуанов. Задачей руководства на следующий год министр назвал возврат как можно большего числа «пессимистов».

Программа «обратной релокации» IT-специалистов больше не нужна, поскольку айтишники начали сами возвращаться в Россию, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Над этой программой ведомство работало с осени. Сколько на нее было потрачено денег, министр не уточнил.

Неожиданно к возвращению уехавших призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который до этого месяцами требовал отобрать у релокантов имущество и повысить для них налоги. Он заявил, что нахождение за границей якобы представляет угрозу для россиян. «Сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», — предупредил Володин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».