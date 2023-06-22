«Штадлер» уходит из Беларуси 22 22.06.2023, 17:55

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Об этом сообщил министр транспорта Литвы.

Швейцарский концерн по производству поездов «Штадлер», который изготовит для Литвы 15 электрических и аккумуляторных поездов стоимостью более 200 млн. евро, не будет использовать никаких деталей со своего завода в Минске. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис, пишет LRT.

По его словам. швейцарская компания уже уходит из Беларуси и больше ничего там не производит.

«Насколько я знаю из общей информации, производство там больше не ведется, компания вывела или выводит свои мощности», – сказал министр.

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