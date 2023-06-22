Причиной крушения вертолета в Барановичском районе мог стать отказ техники 6 22.06.2023, 18:20

2,068

Борт принадлежит ВКС РФ.

Предварительная причина падения российского военного вертолета в Барановичском районе — отказ техники. Об этом сообщает телеграм-канал «ОтВинта» со ссылкой на приближенный к Министерству обороны источник.

«При отказе стало понятно, что до аэродрома не дотянут, выбрали чистый участок около трассы и „плюхнулись“. Но из-за неровной местности и слишком высокой вертикальной скорости борт опрокинулся на бок», — пишет телеграм-канал.

Напомним, около 13.30 на 191-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ во время проведения учебно-тренировочного полета без авиационных средств поражения была совершена «жесткая посадка» вертолетом Ми-24П. Борт принадлежит ВКС РФ, о чем свидетельствует буква Z на хвосте машины.

Сообщается, что в вертолете находились три члена экипажа. Они получили травмы. После инцидента на место был оперативно отправлен медицинский Ми-8МТБ-5.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».