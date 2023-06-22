На свободу вышли политзаключенные, осужденные по «делу хороводов»
- 22.06.2023, 18:22
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Они полностью отбыли сроки.
В этом месяце вышли на свободу, полностью отбыв сроки, политзаключенные Игорь Семыкин и Глеб Никонович, сообщает «Берасцейская Вясна».
Игоря Семыкина и Глеба Никоновича осудили по Брестскому «делу хороводов», начатому по событиям 13 сентября 2020 года в городе, когда протестующие вышли на проезжую часть, а их разогнал водомет.
30 августа 2021 года в Бресте парней осудили на 1,5 года «химии». С 11 декабря 2021 года Игорь отбывал срок в осиповичской ИУОТ-48, а Глеб — в гродненской ИУОТ-24.