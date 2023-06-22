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Биржевые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда

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  • 22.06.2023, 18:30
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Биржевые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда

Это сулит разгон инфляции во всей экономике РФ.

Планы правительства отказаться от многомиллиардных субсидий нефтяным компаниям из бюджета взорвали российский рынок бензина, передает The Moscow Times.

С начала года цена марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской международной товарно сырьевой бирже взлетела на 76% и на торгах в четверг обновила исторический максимум — 58711 рублей за тонну.

Бензин «Премиум-95», который в начале января стоил около 38 тысяч рублей за тонну, подорожал почти до 66 тысяч рублей. За три недели июня его цена подскочила на 10%, а рост с начала года достиг 73%.

На торгах в четверг сделки заключались по 65787 рублей за тонну, при этом на внебиржевом рынке цена поднималась до 66314 рублей. Оба значения — рекордные в истории российского рынка.

Бензин дорожает по мере того, как нефтяные компании сокращают продажи на бирже и стремятся вывезти топливо за рубеж, ожидая снижения выплат из федерального бюджета, которые в прошлом году составили рекордные 2,2 трлн рублей.

Речь идет о так называемом демпферном механизме, который власти запустили в ответ на бензиновый кризис 2018 года: если внутренние цены на бензин ниже экспортных, правительство доплачивает нефтяникам разницу из казны, и наоборот — если внутренние продажи выгоднее, компании платят повышенный «налог».

Только за один май 2023 года нефтяники получили 103,5 млрд рублей демпференых выплат из бюджета. Но резкое падение доходов и растущий «счет» за войну в Украине вынудили Минфин РФ задуматься о сокращении расходов.

По плану ведомства, с 1 сентября субсидии нефтяникам уменьшатся на 30 млрд рублей в месяц. Это наряду с падением курса рубля к доллару и стало главной причиной взрывного роста оптовых цен на бензин, считает аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

Рост котировок на бирже уже начал отражаться на рознице, указывает аналитик ПСБ Екатерина Крылова: с начала года, согласно Росстату, ценники на АЗС выросли на 2% и, по прогнозу ПСБ, могут прибавить еще около 5%.

Это сулит разгон инфляции во всей экономике. «В долгосрочной перспективе рост цен на бензин неизбежно приведет к удорожанию всех товаров», — предупреждает профессор ВШЭ Евгений Коган.

В росте цен сыграло роль решение компаний переориентировать поставки на экспорт, каникулы и ремонты нефтеперерабатывающих заводов, указывает он.

По данным Федеральной антимонопольной службы, за январь–май продажи бензина на бирже упали на 8%. 14 июня ведомство потребовало от нефтяников отправлять больше топлива на биржу, пригрозив возбудить антимонопольные дела.

«В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции», — предупредили в ФАС.

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