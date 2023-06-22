Биржевые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда 5 22.06.2023, 18:30

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Это сулит разгон инфляции во всей экономике РФ.

Планы правительства отказаться от многомиллиардных субсидий нефтяным компаниям из бюджета взорвали российский рынок бензина, передает The Moscow Times.

С начала года цена марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской международной товарно сырьевой бирже взлетела на 76% и на торгах в четверг обновила исторический максимум — 58711 рублей за тонну.

Бензин «Премиум-95», который в начале января стоил около 38 тысяч рублей за тонну, подорожал почти до 66 тысяч рублей. За три недели июня его цена подскочила на 10%, а рост с начала года достиг 73%.

На торгах в четверг сделки заключались по 65787 рублей за тонну, при этом на внебиржевом рынке цена поднималась до 66314 рублей. Оба значения — рекордные в истории российского рынка.

Бензин дорожает по мере того, как нефтяные компании сокращают продажи на бирже и стремятся вывезти топливо за рубеж, ожидая снижения выплат из федерального бюджета, которые в прошлом году составили рекордные 2,2 трлн рублей.

Речь идет о так называемом демпферном механизме, который власти запустили в ответ на бензиновый кризис 2018 года: если внутренние цены на бензин ниже экспортных, правительство доплачивает нефтяникам разницу из казны, и наоборот — если внутренние продажи выгоднее, компании платят повышенный «налог».

Только за один май 2023 года нефтяники получили 103,5 млрд рублей демпференых выплат из бюджета. Но резкое падение доходов и растущий «счет» за войну в Украине вынудили Минфин РФ задуматься о сокращении расходов.

По плану ведомства, с 1 сентября субсидии нефтяникам уменьшатся на 30 млрд рублей в месяц. Это наряду с падением курса рубля к доллару и стало главной причиной взрывного роста оптовых цен на бензин, считает аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

Рост котировок на бирже уже начал отражаться на рознице, указывает аналитик ПСБ Екатерина Крылова: с начала года, согласно Росстату, ценники на АЗС выросли на 2% и, по прогнозу ПСБ, могут прибавить еще около 5%.

Это сулит разгон инфляции во всей экономике. «В долгосрочной перспективе рост цен на бензин неизбежно приведет к удорожанию всех товаров», — предупреждает профессор ВШЭ Евгений Коган.

В росте цен сыграло роль решение компаний переориентировать поставки на экспорт, каникулы и ремонты нефтеперерабатывающих заводов, указывает он.

По данным Федеральной антимонопольной службы, за январь–май продажи бензина на бирже упали на 8%. 14 июня ведомство потребовало от нефтяников отправлять больше топлива на биржу, пригрозив возбудить антимонопольные дела.

«В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции», — предупредили в ФАС.

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