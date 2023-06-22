До +30°С ожидается в Беларуси в пятницу 22.06.2023, 18:41

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до плюс 30 градусов ожидается в Беларуси 23 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно по восточной половине, днем в крайних юго-западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью по западу ожидается слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 11-17 градусов, а по юго-востоку - 18-20 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 24-30 градусов.

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