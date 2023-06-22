У российского миллиардера Ротенберга нашли семь секретных вилл и квартир в Европе 3 22.06.2023, 19:01

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Аркадий Ротенберг

Фото: Коммерсант

Незамороженная недвижимость расположена в разных частях Европы.

У семьи миллиардера Аркадия Ротенберга, друга президента Владимира Путина, нашли семь ранее неизвестных вилл и квартир в Европе. Недвижимость записана на компании, конечными владельцами которых выступают олигархи. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на утечку писем связанной с Ротенбергами компании «Эвокорп».

Незамороженная недвижимость российских олигархов, находящихся под санкциями ЕС, расположена в разных частях Европы. Журналисты нашли виллы и квартиры миллиардеров в Италии, Испании, Монако, Франции и Латвии.

Так, 495-метровая вилла на итальянском курорте Порто-Черво на Сардинии формально принадлежит двум офшорам из Кипра: Olpon Investments Limited (ей владеет Акрадий Ротенберг) и Logotax Development Limited (принадлежит его брату Борису Ротенбергу). В основном доме почти два десятка комнат, следует из кадастровой выписки. Виллу оценивают в 10,4 млн евро.

Рядом с этой виллой расположены две другие, которыми тоже владеют братья Ротенберги. Первая принадлежит кипрской компании Аркадия Ротенберга Olpon Investments Limited. Находящаяся по соседству — кипрской Logotax Development Limited Бориса Ротенберга. Обе виллы подпали под санкции и были заморожены.

Вилла на Лазурном берегу во Франции в городке Вильфранш-Сюр-Мер также принадлежит Аркадию Ротенбергу через возлюбленную Марию Бородунову. Она приобрела дом за 4,25 млн евро в 2013 году.

Борис Ротенберг во Франции владеет конным центром, двумя виллами и квартирой в Эзе. Кроме того, олигарх купил на Лазурном берегу два земельных участка и авиационный ангар. Ранее издание OCCRP писало, что Борису Ротенбергу принадлежат еще две виллы на Французской Ривьере.

В Монако Аркадий Ротенберг владеет 400-метровой квартирой в Sun Tower. Она расположена в самом центре города. Еще ему принадлежат две квартиры в Риге: их купила в 2013 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Ротенбергов Narcios за 200 тысяч евро каждый. В 2018 году недвижимость переоформили на Елену Рузяк, бывщего менеджера банка олигархов SMP. По данным «Важных историй», она выполняла роль посредницы для миллиардеров после того, как они попали под санкции.

В Австрии Аркадию Ротенбергу принадлежит двухэтажный дом, расположенный недалеко от горнолыжного курорта Кицбюэль. Местные жители рассказали, что часто видели в нем дочь российского президента Марию Воронцову. Дом приобрели в 2013 году за 10,8 млн евро.

Еще одна вилла олигархов находится в Испании. В 2013 году ее купила жена Бориса Ротенберга Карина за 9 млн евро. В 2017 году ее могли переписать на охранника миллиардера Александра Козлова. При этом власти Испании арестовали недвижимость

Властям Италии удалось заблокировать имущество Ротенбергов на 30 млн евро. Они заморозили в том числе квартиру в столице Сардинии Кальяри, виллу в коммуне Вилласимиус, церковь в Тарквинии и отель в Риме, а также акции компаний и счета в банках.

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