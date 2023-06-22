Лукашенко предложил Головченко уйти в отставку, если не будет планируемого роста экономики 6 22.06.2023, 19:11

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Роман Головченко

Премьер согласился.

Узурпатор Александр Лукашенко прервал доклад премьер-министра Романа Головченко и предложил ему вместе с первым заместителем Николаем Снопковым уйти в отставку, если в течение года не будут достигнуты показатели, «которые мы довели».

Головченко доложил, что за пять месяцев экономика якобы вышла на целевую траекторию роста, темп роста валового внутреннего продукта составил 100,9%.

«А надо было?» — спросил Лукашенко.

«Пока еще у нас задача стоит только по июню 102,6%», — сказал премьер-министр.

«Но мы же чувствуем, что будет за полгода. Вам надо было 102%, а у вас — 101%», — заметил его начальник.

«Но в чистом мае (месяц к месяцу) — 7%. Поэтому я думаю, что если не полностью, то по крайней мере на цифру, близкую к плану по полугодию, мы выйдем. Маховик экономики сейчас раскручивается», — ответил Головченко.

«Роман Александрович, давайте публично договоримся так. Чтобы вы не обижались. Мне же уже не 38 лет, когда я первое правительство формировал, и не 45. Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно (первыми вы и первый вице-премьер) уходите в отставку. Вот, чтобы журналисты видели, люди понимали. Потому что смешно выглядит. Я имею обратную информацию по своим совещаниям. Умные люди, с которыми я общаюсь, опытные люди, говорят: „А чего вы душу, сердце свое рвете? По телевизору видим некоторых чиновников — да им пофиг это все“. Я не думаю, что это так, но просто толочь воду в ступе, наверное, не к месту», — сказал Лукашенко.

«Делаете — спасибо, ордена, награды. Не выполнили — надо по-мужски поступить. Поэтому давайте так и договоримся, чтобы не было обид потом», — добавил он.

«Хорошо», — согласился премьер-министр. Его согласие приводит госагентство БелТА.

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