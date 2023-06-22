Силы обороны Украины наступают на мелитопольском и бердянском направлениях 22.06.2023, 19:54

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На востоке враг не продвинулся ни на один метр.

Силы обороны Украины в ходе наступления против российских оккупантов постепенно продвигаются на юге страны. Об этом 22 июня в Telegram сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные на юге имеют частичные успехи, оттесняя оккупантов и выравнивая фронт.

«Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на мелитопольском и бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции. Несет большие потери», – написала Маляр.

В то же время на востоке Украины в течение суток силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия, добавила замминистра обороны.

«Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на лиманском, бахмутском, авдеевском и мариинском направлениях. Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои. Самые тяжелые, в частности, на лиманском направлении, в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области», – рассказала Маляр.

Она отметила, что украинские военные в течение суток вели наступление на направлении Белогоровка – Диброва.

«Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – указала Маляр.

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