Украинские бойцы уничтожили ЗРК и две станции РЭБ оккупантов 1 22.06.2023, 20:07

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Видео.

Беспилотные летательные разведывательные комплексы «ШАРК», переданные на фронт фондом «Вернись живым», помогли уничтожить несколько военных российских целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал в телеграм-канале нардеп Юрий Мысягин.

В частности, нашими бойцами была уничтожена автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель», вражеский ЗРК «Тор», неизвестная станция РЭБ и РЭБ «Леер-3».

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