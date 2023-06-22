Украинские бойцы уничтожили ЗРК и две станции РЭБ оккупантов

Украинские бойцы уничтожили ЗРК и две станции РЭБ оккупантов1
- 22.06.2023, 20:07
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Видео.
Беспилотные летательные разведывательные комплексы «ШАРК», переданные на фронт фондом «Вернись живым», помогли уничтожить несколько военных российских целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал в телеграм-канале нардеп Юрий Мысягин.
В частности, нашими бойцами была уничтожена автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель», вражеский ЗРК «Тор», неизвестная станция РЭБ и РЭБ «Леер-3».