Кипр может передать свои танки Украине 22.06.2023, 20:38

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Но есть нюанс.

Кипр рассматривает возможность закупки у Израиля танков Merkava. Свои старые советские танки Кипр может в качестве помощи передать Украине.

Об этом сообщает Haaretz.

«Израиль и Кипр провели переговоры о продаже танков Merkava», - говорится в материале.

Издание пишет, что одним из вариантов, который поднимали во время обсуждений, заключается в том, что Кипр закупит танки Merkava у Израиля. А потом страна отправит в Украину свои более старые танки советского производства.

На прошлой неделе глава отдела координации экспорта Министерства обороны Израиля Яир Кулас заявил, что Израиль ведет переговоры с двумя странами, в частности с одной в Европе, о продаже старых танков Merkava, которые больше не выпускают и не использует израильская армия.

Если сделка состоится, это будет первая продажа Израилем танка Merkava европейской стране. В Минобороны отказались назвать страну, которую имел в виду Кулас.

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