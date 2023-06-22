В Беларуси в обращении стали находить редкие поддельные банкноты 1 22.06.2023, 20:51

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Если вам попадется такая, то считайте, что лишились средней зарплаты.

В Беларуси стали чаще выявлять в обращении поддельные банкноты, сообщает Нацбанк. По-прежнему большинство «липовых» денег составляют доллары. При этом регулятор зафиксировал скачок поддельных евро.

В январе-марте этого года в обращении выявили 146 поддельных банкнот. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Большинство из них — доллары (82,9%). Остальные — евро, российские и белорусские рубли. На нацвалюту приходится 1,4% от общего числа поддельных банкнот.

Нацбанк отмечает рост числа поддельных долларов (+23,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года) и евро (в три раза прирост). Зато в обращении стало меньше «липовых» белорусских и российских рублей.

В первом квартале этого года в обращении нашли восемь поддельных банкнот номиналом 500 евро. Годом ранее — ни одной. 500 евро — это 1630 рублей по курсу Нацбанка на 22 июня. Это равно примерно одной средней зарплате по стране.

Примечательно, что из белорусских рублей в обращении нашли только две поддельные банкноты образца 2000 года, их номинал — 20 000 рублей. Они были изготовлены без имитации элементов защиты.

Большинство поддельных дензнаков — 62,3% от общего числа — выявили в Минске. Всего же такие денежные знаки были изъяты из обращения в 24 населенных пунктах.

«Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 96% поддельных долларов (в основном плоская печать, а также глубокая печать) и 64% поддельных евро (все плоская печать), — уточняет Нацбанк. — Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии — принтерные устройства (в равной степени струйная печать и электрофотография для долларов и евро, струйная печать для белорусских и российских рублей)».

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