«Наша Ніва»: Заключенные новополоцкой колонии считают, что у Виктора Бабарико инсульт 22.06.2023, 20:59

Виктор Бабарико

У политзаключенного, возможно, пробито легкое.

Экс-банкир Виктор Бабарико перенес инсульт. Об этом «Нашай Ніве» сообщил бывший политзаключенный Валентин Лобачев.

Сам Валентин узнал об этом от родственников одного из политзаключенных.

«Виктор Бабарико, возможно, перенес инсульт, и у него пробито легкое», — рассказывают узники колонии.

Они не знают, какая связь между инсультом и состоянием грудной клетки.

По информации из колонии, Бабарико до сих пор не вернулся туда.

Сам Валентин Лобачев считает, что если бы у Виктора Бабарико все было хорошо со здоровьем, то провластные каналы уже бы показали, как он выглядит, как это было с Марией Колесниковой. «А здесь два месяца ничего не известно о человеке. Значит ли это, что он частично или полностью парализован?» — задается вопросом бывший политзаключенный.

«Бабарико находится в Колядичах в Республиканском госпитале для заключенных», — считает Валентин Лобачев.

Уже больше месяца об осужденном на 14 лет колонии Викторе Бабарико ничего не известно. Судя по имеющейся информации, в ночь с 24 на 25 апреля его госпитализировали в больницу Новополоцка.

12 мая от правозащитников появилась информация, что к своему отряду в новополоцкой колонии он якобы уже не приписан, а после — о том, что его якобы перевели в тюремную больницу при СИЗО-1 в Минске. После этого никаких сведений не поступало.

17 мая произошло массовое задержание медиков в Центральной городской больнице Новополоцка — как раз в той, куда доставили бывшего претендента на пост президента. Многим медикам дали от 10 до 15 суток. Некоторым выписали штрафы.

В частности, известно, что хирурга Михаила Пачковского и уролога Павла Стельмакова арестовали на 15 суток, заведующую отделением гинекологии Ирину Васильеву и фельдшера скорой помощи Наталью Первененок — на 10 суток, а специалиста УЗИ Аллу Стельмакову оштрафовали на 100 базовых (3 700 рублей).

Потом медиков уволили за прогулы, сообщал телеграм-канал «Белые халаты».

Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2020 года и собрал рекордное количество подписей избирателей. Социологические исследования показывали, что он имеет самый высокий рейтинг среди всех кандидатов. Однако в июне 2020 года лукашенковцы его арестовали, а Центризбирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата.

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