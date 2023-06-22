Под Витебском перевернулся туристический автобус с 50 пассажирами 22.06.2023, 21:08

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17 человек пострадали.

Спасатели и медики работают на месте ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля в Витебском районе вблизи деревни Васюты. Об этом сообщает пресс-служба ведомств.

Как рассказали в Центре медицинского реагирования Минздрава, на месте работали шесть бригад скорой медицинской помощи. К медикам обратились 17 человек. В БСМП Витебска доставлены 4 человека, из них один ребенок (16 лет), в Витебскую областную больницу доставлены — 7 человек, из них 1 ребенок (12 лет).

В МЧС сообщили, что спасатели оказывали содействие в транспортировке пострадавших к машинам скорой медицинской помощи. Для временного размещения не пострадавших в аварии граждан спасатели установили модуль.

На месте ДТП для обеспечения безопасности находятся подразделения МЧС.

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