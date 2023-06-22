Исчезновение батискафа «Титан»: найдены первые обломки 4 22.06.2023, 21:25

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Батискаф исчез в северной части Атлантического океана 18 июня.

Шасси и задняя крышка были найдены сегодня, 22 июня, на поле обломков во время поисков пропавшего батискафа «Титан».

Об этом сообщает Sky News.

Бывший главнокомандующий Королевского флота адмирал Джеймс Бернелл-Ньюджент сказал, что характер этого сообщения предполагает, что эти обломки каким-то образом связаны с «Титаном».

Эксперт по спасению сообщил Sky News, что были найдены посадочная рама и задняя крышка пропавшей подводной лодки.

Дистанционно управляемый подводный аппарат на морском дне совершил «прорыв» и Береговая охрана США оценивает информацию перед сегодняшней вечерней пресс-конференцией.

Эксперт по спасению Дэвид Мирнс, который знает двух из пяти человек на борту, получил сообщение в WhatsApp, в котором говорилось о том, что обнаружены две важные части системы, но корпус еще не найден.

«Поле обломков подразумевает разрушение подводного аппарата. Это действительно как бы указывает на худший сценарий, который является катастрофическим», - добавил Мирнс.

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