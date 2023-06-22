ВСУ отбросили врага на двух направлениях 22.06.2023, 21:49

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DeepState обновил карту.

Вооруженным силам Украины удалось незначительно продвинуться на двух направлениях. Бойцы отбросили врага под Донецком и в районе Великой Новоселки.

Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на данные интерактивной карты DeepState.

Продвижение под Донецком

Украинские военные продвинулись в районе Красногоровки, что находится под Донецком. Отмечается, что ВСУ могли освободить около 500 метров территорий. Также часть территорий перешла в так называемую «серую зону», которая никто не контролирует.

Продвижение в районе Великой Новоселки

Украинские бойцы продолжают наступательные действия и в этом районе. Врага удалось отбросить, часть территорий перешла в так называемую «серую зону». Также часть территорий в районе села Нескучное удалось освободить, речь идет о более 1 км продвижения.

Врагу удалось продвинуться вперед в районе Авдеевки, а именно возле Опытного. На карте можно увидеть, что россияне могли захватить около 700 метров территорий.

На других участках фронта продвижений зафиксировано не было.

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