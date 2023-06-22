Редкая на вооружении ВСУ словацкая САУ отрабатывает по вражеским позициям 22.06.2023, 22:14

1,508

Видеофакт.

Весьма редкая на вооружении ВСУ словацкая 155-мм САУ Zuzana 2 отрабатывает по вражеским позициям. Еще в январе 2023 года министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине восьмой установки. Параллельно Германия объявила, что при сотрудничестве с Данией и Норвегией передаст Украине 16 САУ Zuzana 2.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Бутусов плюс», сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».