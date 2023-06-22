Белорусские врачи объяснили, почему летом в жару стоит отказаться от мяса 22.06.2023, 22:02

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И какие продукты не стоит брать на пикник.

Государственный санитарный надзор на сайте Минздрава дал несколько советов, как с учетом жары собираться на пикник или, оставаясь дома, не иметь проблем со здоровьем.

Медики напоминали, что в жару организму надо меньше энергии, и поэтому летом будет уместнее менее калорийная пища. От жирной пищи лучше отказаться вовсе, а потребление мяса свести к минимуму. Есть лучше тогда, когда еще или уже не жарко, а именно утром и вечером.

Но пить больше — чая, минералки, морса, нежирных кисломолочных напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Не пить - сладкой газировки, энергетических и алкогольных напитков.

«Вместе с этим необходимо помнить, что резко увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», - отмечают специалисты.

Что касается пикников, то первое правило — продукты покупать только в магазинах, но никак ни с рук и в сомнительных торговых точках. Все скоропортящееся должно находится в сумке-холодильнике. Санврачи не рекомендуют брать с собой на природу продукты, не подвергавшиеся термической обработке, а также молочку, яйца, торты и пирожные с кремом. Все они — рассадник для развития болезнетворных микробов.

Второе правило — мыть руки с мылом перед нарезкой еды и непосредственно перед самой едой, а также мыть овощи и фрукты, желательно кипяченой или бутилированной водой.

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