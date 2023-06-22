Как Лукашенко пробросил медиков с арендным жильем 22.06.2023, 22:52

Узурпатор развенчал надежды части медиков, которые поверили предыдущим заявлениям властей.

Напомним, что в октябре 2021 года Александр Лукашенко поручил найти варианты, как помочь с жильем медицинским работникам, пишет «Солидарность».

В январе 2022-го Глава Миноблисполкома Александр Турчин заявил, что по поручению правителя рассматривается следующий вариант поддержки медработников – разрешить им спустя годы выкупать арендное жилье:

– Лукашенко это поддержал в виде эксперимента: разрешить строить арендное жилье и с целью закрепления людей на работе в том или ином учреждении здравоохранения после 10-15 лет с возможностью выкупа этого арендного жилья.

Спустя год, в январе 2023-го министр здравоохранения Дмитрий Пиневич обрадовал медиков: скоро у них появится возможность выкупать арендное жилье в частную собственность!

Министр заявил, что соответствующий указ уже находится на рассмотрении в Администрации президента, и в нем присутствует норма, которая позволит выкупать арендное жилье после 15 лет жизни в нем.

Можно ли допустить, что Пиневич сделал такое смелое заявление, не будучи уверенным, что Лукашенко предварительно одобрил его? Зная, как устроена белорусская система власти, ответ очевиден: нет.

В феврале правитель подписал указ об арендном жилье для военнослужащих: после 25 лет выслуги оно будет передаваться безвозмездно, а после 20 лет – в виде оплаты в рассрочку до 15 лет.

После этого ожидания медиков, поверивших властям, были еще более подогреты: ведь действительно как-то надо переломить тенденцию массового оттока кадров за границу.

В марте в послании народу и «парламенту» Лукашенко сказал: «Что касается закрепляемости кадров. Будем строить арендное жилье и предоставлять право на его выкуп по истечении определенного срока, но при соблюдении жесточайших условий. И деньги здесь не главное».

И вот наконец совещание 22 июня. Выяснилось, что Лукашенко передумал: он развенчал надежды медиков. Первый аргумент правителя: «Зачем создавали это арендное жилье? Строили люди, покупали, пускай бы строили и покупали. Но если мы создаем арендное жилье, зачем его продавать? Я просто ставлю вопрос, давайте обсудим».

Просто напомним, что этот аргумент почему-то не касается военных.

Второе обоснование Лукашенко: «Данное предложение поступило после того, когда было выявлено огромное количество недостатков в сфере здравоохранения. Поэтому не совсем время подходящее. Думаю, что к этому вопросу надо вернуться».

Также просто напомним, что разговоры о предоставлении медикам права выкупа арендного жилья идут уже почти два года, а разнос за качество медицины в регионах Лукашенко устроил всего месяц назад.

Те, кто все еще верит заявления властей, в очередной раз оказались обманутыми.

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