В Литве перехватили партию белорусских сигарет на 2,3 млн евро 22.06.2023, 22:28

Их пытались замаскировать под огурцы.

В Литве перехватили очередную крупную партию белорусских сигарет. На этот раз их пытались замаскировать под огурцы.

14 июня таможенники и полиция решили проверить фуру, припарковавшуюся возле складов недалеко от Алитуса. Возле фуры находились водитель, гражданин России, и гражданин Беларуси, который работал на ближайшей стройке. Водитель сказал, что перевозит 15 тонн огурцов. Но ни он, ни его товарищ не могли объяснить, что они делают возле складов.

Таможенники проверили автомобиль и обнаружили, что за тремя рядами коробок с огурцами находятся коробки с сигаретами.

Была изъята 561 тысяча пачек белорусских сигарет (NZ Gold, Minsk Super Slims, Minsk Super Slims 5, Queen Menthol, and Minsk Capital QS). Их стоимость оценивается в более 2,3 млн евро.

Начато расследование. Водителей освободили под залог в 7500 евро. Полиция также разыскала владельца склада, местного жителя. Его отпустили под подписку о невыезде.

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