ПАСЕ поддержала мирный план Зеленского и вступление Украины в НАТО 2 22.06.2023, 23:03

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Принята резолюция.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о полной поддержке мирного плана президента Владимира Зеленского и вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщается в Telegram Верховной Рады и в Facebook члена украинской делегации в ПАСЕ Евгении Кравчук.

«Только что! 80 – 3А. В резолюции «Политические последствия агрессии РФ против Украины» ПАСЕ полностью поддерживает мирный план президента Зеленского, а также последующие революционные пункты», – говорится в сообщении.

ПАСЕ в резолюции призвала государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО.

Резолюция ПАСЕ также поддержала:

- продолжение и усиление дополнительной гражданской и военной помощи Украине;

- создание стратегической европейской экономической автономии от российской нефти и газа как основных инструментов шантажа Европы;

- расширение списков лиц, подпадающих под санкции в России, Беларуси и третьих странах;

- комплекс мер для избежания обхода санкций;

- признание ЧВК Вагнера и других военизированных формирований, принимающих участие во вторжении РФ, – террористическими группировками;

- признание режима РФ следующим опасной идеологии рашизма;

- признание РФ виновной в военном преступлении экоцида, совершенного посредством подрыва Каховской ГЭС.

Как отмечается, резолюция ПАСЕ отдельно признает намерение России взорвать ЗАЭС, создав угрозу всему континенту.

В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты.

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