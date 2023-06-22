ПАСЕ поддержала мирный план Зеленского и вступление Украины в НАТО

ПАСЕ поддержала мирный план Зеленского и вступление Украины в НАТО2
- 22.06.2023, 23:03
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Принята резолюция.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о полной поддержке мирного плана президента Владимира Зеленского и вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщается в Telegram Верховной Рады и в Facebook члена украинской делегации в ПАСЕ Евгении Кравчук.
«Только что! 80 – 3А. В резолюции «Политические последствия агрессии РФ против Украины» ПАСЕ полностью поддерживает мирный план президента Зеленского, а также последующие революционные пункты», – говорится в сообщении.
ПАСЕ в резолюции призвала государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО.
Резолюция ПАСЕ также поддержала:
- продолжение и усиление дополнительной гражданской и военной помощи Украине;
- создание стратегической европейской экономической автономии от российской нефти и газа как основных инструментов шантажа Европы;
- расширение списков лиц, подпадающих под санкции в России, Беларуси и третьих странах;
- комплекс мер для избежания обхода санкций;
- признание ЧВК Вагнера и других военизированных формирований, принимающих участие во вторжении РФ, – террористическими группировками;
- признание режима РФ следующим опасной идеологии рашизма;
- признание РФ виновной в военном преступлении экоцида, совершенного посредством подрыва Каховской ГЭС.
Как отмечается, резолюция ПАСЕ отдельно признает намерение России взорвать ЗАЭС, создав угрозу всему континенту.
В ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты.