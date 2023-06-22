Цена Brent упала ниже $74 за баррель 22.06.2023, 23:17

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Цены падают на фоне повышения ключевых ставок мировыми центробанками.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 4,1%, до $73,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Нефть этой марки торгуется ниже отметки $74 за баррель впервые с 15 июня.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже снижается на 4,49%, до $69,27 за баррель.

Спрос на нефть падает на фоне более значительного, чем ожидалось, повышения ключевой ставки Банком Англии. На заседании 22 июня британский центробанк поднял ставку сразу на 50 б.п., до 5%. Кроме того, глава ФРС США Джером Пауэлл в полугодовом экономическом отчете Конгрессу США вновь указал на приоритетность борьбы с инфляцией и перспективу дальнейшего повышения базовой ставки в 2023 году.

На нефть продолжает оказывать давление стремление мировых регуляторов снизить инфляцию посредством повышения процентных ставок, что негативно влияет на динамику мировой экономики и спрос на нефть.

Опубликованные в четверг данные по запасам нефти в США показали их сокращение, однако опасения инвесторов в отношении спроса перевесили благоприятную для рынка статистику, пишет Bloomberg. По данным Управление энергетической информации США (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились примерно на 4 млн баррелей — до 463,29 млн баррелей, но этого все же этого оказалось недостаточно, чтобы нейтрализовать негативные настроения на рынке.

«Страны изо всех сил пытаются обуздать инфляцию, и это будет замедлять рост экономики и угрожать рецессией по всему миру», — рассказал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

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