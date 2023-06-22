ВСУ дронами-камикадзе уничтожают технику войск РФ во время контрнаступления на Запорожском направлении 1 22.06.2023, 23:47

Видеофакт.

12 отряд спецназначения поддерживает штурмовые действия в рамках контрнаступления на Запорожском направлении. Воины показали кадры уничтожения техники российских оккупационных войск с помощью дронов-камикадзе.

Соответствующее видео уничтожение российских оккупантов опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

«С начала контрнаступления на Запорожском фронте 12 отряд спецназначения всегда поддерживает штурмовые действия. Наши «камикадзе» помогают освобождать родную землю меньшей кровью братьев-штурмовиков. Успешные операции вместе с героической пехотой уже попали в сообщения Главнокомандующего и командиров. Продолжение следует», - говорится в описании к видео.

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