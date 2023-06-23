Минздрав: 11 человек доставлены в больницу после ДТП под Витебском, где перевернулся автобус 23.06.2023, 2:31

На место ДТП выезжали шесть бригад скорой медицинской помощи.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 11 человек были доставлены в больницу после того, как под Витебском перевернулся туристический автобус с пассажирами. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Центра медицинского реагирования Минздрава, после ДТП в Витебском районе, которое произошло 22 июня, за медицинской помощью обратились 17 человек. Сообщается, что на место случившегося выезжали 6 бригад скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим пассажирам на месте оказали медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации она сначала отказались.

В ведомстве обратили внимание на то, что медики смогли переубедить пассажиров и обратиться в больницы для получения предварительных диагнозов. Сказано, что в Больницу скорой медицинской помощи Витебска были доставлены 4 человека, в том числе 16-летний подросток. Кроме того, еще 7 человек, среди которых ребенок 12 лет, были доставлены в Витебскую областную больницу.

Отмечается, что всем будут проведены медконсультации специалистов для того, чтобы выставить более точные диагнозы. Также будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

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