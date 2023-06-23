В США могут поставить вопрос санкций в отношении российского сегмента МКС 23.06.2023, 3:22

Сейчас NASA и Россия совместно управляют орбитальной станцией.

В случае, если участие Роскосмоса в вербовке наемников на войну против Украины подтвердит правительство США, российский сегмент Международной космической станции может попасть под санкции, сообщает издание ArsTechnica со ссылкой на неназванного космического чиновника США.

Сейчас NASA и Россия совместно управляют орбитальной станцией. Американский сегмент космической станции обеспечивает энергией российский сегмент с помощью больших солнечных батарей, тогда как российский сегмент имеет двигатели, поддерживающие позицию на орбите и обеспечивающие маневренность.

Конгресс США разрешил NASA продолжить сотрудничество с Роскосмосом. 16 июня NASA объявило, что космонавт Роскосмоса Константин Борисов улетит на Международную космическую станцию в составе седьмой миссии SpaceX в августе.

По словам высокопоставленного космического чиновника, если участие Роскосмоса в вербовке наемников будет подтверждено правительством США, вероятно, будут поставлены вопросы о том, почему космическая станция освобождена от санкций.

«Это не будет хорошо воспринято Капитолием, и так не должно быть, – сказал чиновник. – Ответ европейцев окажет влияние».

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