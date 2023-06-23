На аукцион выставили здания Минского станкостроительного завода 23.06.2023, 4:41

Начальная цена — 30 млн рублей.

Минский станкостроительный завод выставил на аукцион комплекс своих зданий на Октябрьской улице. Объявление опубликовали на электронной торговой площадке «ИПМ-торги», начальная цена — 30 млн рублей.

Начало аукциона — 10 июля, но потенциальным инвесторам нужно успеть подать заявки до 7 июля.

На торги выставили:

административно-производственный корпус (19 710 кв. м);

производственный корпус (4 340 кв. м);

литейный цех (7 664 кв. м);

инженерный корпус площадью 3 348 кв. м.

В объявлении говорится, что сейчас площади этих зданий частично сданы в аренду, а производственный и инженерный корпуса находятся в залоге у банка.

В 2018 году этот завод уже выставлял на аукционы 10 своих капитальных строений.

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