На аукцион выставили здания Минского станкостроительного завода
- 23.06.2023, 4:41
Начальная цена — 30 млн рублей.
Минский станкостроительный завод выставил на аукцион комплекс своих зданий на Октябрьской улице. Объявление опубликовали на электронной торговой площадке «ИПМ-торги», начальная цена — 30 млн рублей.
Начало аукциона — 10 июля, но потенциальным инвесторам нужно успеть подать заявки до 7 июля.
На торги выставили:
административно-производственный корпус (19 710 кв. м);
производственный корпус (4 340 кв. м);
литейный цех (7 664 кв. м);
инженерный корпус площадью 3 348 кв. м.
В объявлении говорится, что сейчас площади этих зданий частично сданы в аренду, а производственный и инженерный корпуса находятся в залоге у банка.
В 2018 году этот завод уже выставлял на аукционы 10 своих капитальных строений.