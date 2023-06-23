Появилось новое эпичное видео удара по Чонгарскому мосту 3 23.06.2023, 7:36

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В небо поднялось огромное облако из обломков и дыма.

В интернете появилась видеозапись, на которой показаны удары по Чонгарскому мосту вчера рано утром, 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

Судя по кадрам видео, ракета нанесла удар по проезжей части моста, после чего в небо поднялось большое облако из обломков и дыма.

Вчера утром, 22 июня, был нанесен удар по Чонгарским мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область. Объекты инфраструктуры находятся на временно оккупированной территории. Оккупанты утром заявили об обстреле автомобильных мостов. По данным росСМИ, удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Эксперты отмечают, что эти мосты войска РФ используют для поставки техники и боеприпасов на линию фронта на юге Украины.

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