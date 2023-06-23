Скабеева публично унизила Соловьева в прямом эфире 4 23.06.2023, 7:41

13,710

Пропагандистка открыто усомнилась в адекватности коллеги.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева оскорбила своего коллегу Владимира Соловьева в прямом эфире ток-шоу.

В одной из передач на российском ТВ Ольга Скабеева высказалась против бесконечных призывов к ударам по странам Запада, неоднозначно намекнув на Владимира Соловьева, передает dialog.ua.

Несмотря на то что она не стала прямо называть фамилию коллеги, никто в студии не стал уточнять, о ком идет речь.

«Слава богу, что все те, кто предлагает шмальнуть по Лондону, день через день - по Парижу, уничтожить Вашингтон или сразу целиком США, к Совбезу безопасности РФ отношения не имеют. Слава богу!» – заявила она с улыбкой.

Напомним, пропагандисты РФ были в отчаянии после появления российских добровольцев в Белгородской области и просили ударить по «врагам» на Западе климатическим оружием.

Более того, пропагандист Соловьев в своих размышлениях дошел до того, что назвал агрессию Третьего Рейха «великим подвигом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».