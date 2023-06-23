Беспилотники атаковали аэродром и вокзал в Курске 3 23.06.2023, 7:50

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В областном центре РФ прогремели мощные взрывы.

В ночь на 23 июня в российском Курске прогремели громкие взрывы.

Как сообщили очевидцы в местных пабликах, взрыв был настолько сильным, что во многих районах сработали автомобильные сигнализации, передает УНИАН.

Впрочем, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что над городом якобы «сбили неизвестный беспилотник».

Впрочем, даже после «сбития беспилотника» очевидцы сообщали о мощных повторных взрывах.

«Взрывы в Курске. По словам местных жителей, было слышно два хлопка — в районе ж/д вокзала и улицы Дубровинского. По одной из версий, это могли быть украинские беспилотники и работа ПВО. На кадрах видно, как в небе над многоэтажкой появляется вспышка и слышен грохот. В некоторых районах города включена сирена», — сообщают российские телеграм-каналы.

Позже российские СМИ сообщили о еще одном взрыве в Курске. «По словам местных жителей, звук снова доносился со стороны аэродрома», — отмечает Mash.

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