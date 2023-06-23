В шаге от свержения: российские пропагандисты «хоронят» Лукашенко 1 23.06.2023, 8:13

7,992

С окружением диктатора могут вестись переговоры о его смещении.

В российски СМИ снова подняли тему возможности свержения белорусского диктатора Лукашенко.

Пропагандистское издание «Свободная пресса» опубликовало мнение доктора политических наук, «специалиста по информационным операциям» Андрея Манойло, который утверждает, что до свержения Лукашенко во время революции 2020 года оставался один шаг.

Однако опасность для диктатора не миновала, посколько, по мнению российского «эксперта», тогда протесты только «оттянули» внимание режима на себя, а «операция» по свержению диктатора продолжает разрабатываться.

«А в это время американская разведка уже нашла подходы к кому-то из ближайшего окружения и ведет переговоры о смещении главы действующей власти», — заключает пропагандист.

Ранее российский политолог Дмитрий Родионов заявил, что у Запада есть «три сценария свержения Лукашенко».

Cайт Charter97.org писал, почему в России регулярно говорят о готовящемся госперевороте в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».