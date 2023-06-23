ГУР Украины: Россия отработала пуски ракет по Германии и Польше из Беларуси 1 23.06.2023, 8:17

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Украинская разведка назвала конкретный тип ракет.

Россия отрабатывала возможные пуски ракет по Германии и Польше с территории Беларуси. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, речь идет о тренировках с ракетами «Кинжал».

«Россияне все-таки считают, что это оружие, использование которого оказывает давление не только на нас, но и на европейское сообщество. Военная разведка неоднократно фиксировала в ходе тренировочных полетов МиГ-31К (это носители «Кинжала») на территории Беларуси отработку вопросов пуска ракет не только по территории Украины, но и по территории Польши, Германии. А это один из элементов шантажа и давления на международное сообщество, чтобы они ограничили, а то и вообще прекратили поддержку нашего государства», – сказал он.

Он не уточнил, когда именно проводились такие тренировки, были ли они связаны с совместными учениями белорусских и российских сил. По его словам, в России полагали, что сбить «Кинжал» невозможно, но в последнее время современные западные системы, используемые украинскими силами доказали, что эти ракеты можно уничтожать.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что на аэродром в Мачулищах прибыли самолеты МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Позднее, в ноябре, мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что эти самолеты совершали тренировочные полеты с этими ракетами.

Скибицкий также уверен, что РФ продолжит оказывать давление на западные страны с помощью ядерного оружия. К этому относятся и заявления о его размещении на территории Беларуси.

«Россия очень активно будет и дальше использовать эту тематику. Тем более, Путин заявил, а затем это поддержал Лукашенко, что в июле ядерное оружие будет на территории Беларуси. Весь этот ажиотаж будет подогреваться Российской Федерацией однозначно. А масс-медиа будут реагировать на любое заявление всех высокопоставленных должностных лиц в мире», – добавил он.

Он отметил, что пока речь идет только о заявлениях. Военная разведка Украины фиксирует определенные приготовления. Скибицкий заверил, что ГУР не пропустит операции, связанные с ядерным оружием. По его словам, украинская сторона имела возможность наблюдать за ними в Крыму, где базируется Черноморский флот России.

«Это вопрос серьезный. Мы знаем, как это происходит. Мы неоднократно отслеживали процессы подготовки к применению ядерного оружия в Крыму, даже до того, как состоялась оккупация Крымского полуострова. Постоянно Черноморский флот в ходе учений отрабатывал вопросы доставки на территорию полуострова ядерного боезаряда и подготовки носителей к его применению. Потому эти вопросы процедурные, они нам известны, и мы будем их отслеживать», – пояснил он.

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