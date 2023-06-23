ВСУ пошли вперед на нескольких направлениях и заняли новые рубежи 23.06.2023, 8:29

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Опубликованы новые карты наступления украинской армии.

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия. Украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки. 22 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной.

Генштаб Украины отметил, что украинские войска вели наступательные действия в направлении Белогоровка-Диброва, достигли частичного успеха и закрепили новые рубежи. Также, украинские военные сообщали о тяжелых боях северо-западнее Дибровы, вблизи Серебрянского леса и севернее Григоровки.

Министерство обороны России заявило, что российская группировка войск «Центр» якобы отразила пять украинских атак у Кузьминого и в районе Серебрянского леса.

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия у Дибровы, Белогоровки и Серебрянки. Российские источники утверждали, что силы ВДВ РФ продвинулись глубже в район Серебрянского леса после двух дней боев.

Украинские источники обнародовали яркие кадры, на которых видно, что ВСУ отразили атаки российского «Шторма-С», 80-го гвардейского танкового полка и сил «Ахмата» в Серебрянском лесу.

Российский источник заявил, что войска РФ не могут возобновить полномасштабные наступательные действия к югу от Кременной из-за отсутствия резервов на Луганском фронте. Блогер утверждал, что русским подразделениям тяжело развивать свои успехи из-за отсутствия «групп консолидации», что принуждает русские штурмовые группы защищать позиции до прибытия резервов.

Блогер из РФ утверждал, что российские войска преследуют цель создать буферную зону вокруг Кременной, выйти на северный берег реки Северский Донец и захватить Белогоровку на противоположном берегу - это россияне безуспешно пытались сделать весной-начале лета 2022 года и понесли разрушительные потери. Блогер признал, что российские войска уже несколько месяцев пытаются, но не могут добраться до Белогоровки.

Ранее российским войскам не удалось пересечь реку Северский Донец севернее Белогоровки, в мае 2022 года, и очень маловероятно, что они смогут успешно пересечь реку в этом же районе во время украинских контрнаступлений.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, показывают, что украинские силы недавно совершили ограниченные наступления вблизи Озаряновки. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ивановского, Орехово-Василовки и Белой Горы.

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута интенсивность боевых действий снизилась из-за недавней ротации российских сил. Он добавил, что российские ВДВ и мотострелковые части действуют осторожно после того, как увидели деградацию ЧВК «Вагнера» во время Бахмутской битвы.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обнародовал кадры, на которых видно, как украинские войска наносят удар «ХИМАРС» на Бахмутском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 июня, показывают, что украинские силы нанесли удар по российским войскам к югу от Кодемы.

22 июня российские и украинские войска нанесли ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Спикер украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень сообщил, что российские штурмы наиболее интенсивны вблизи Авдеевки и Марьинки.

Южная ось

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российскую наземную атаку вблизи Угледара. Украинские и российские войска, 22 июня, продолжили наступательные действия на админгранице между Донецкой и Запорожской областями.

Представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень отметил, что украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области. Украинский Генштаб сообщал, что украинские войска имели частичные успехи на линии Ровнополь-Старомайорское.

Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска попытались отбить утраченную территорию вблизи Макаровки. 22 июня украинские войска продлили контрнаступательную операцию на западе Запорожской области.

Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Пятихаток и что контроль над населенным пунктом неоднократно менялся. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наземные атаки в направлении Пятихаток.

Россияне утверждали, что украинские войска атаковали юго-восточнее Орехова возле Вербового, а российский блогер заявил, что украинские войска незначительно продвигались вблизи Новофедоровки.

22 июня, российский блоггер заявил, что украинские силы попытались совершить ограниченный рейд на острова в дельте реки Днепр юго-западнее Херсона.

Сообщается, что российские ВМС пытаются замаскировать некоторые военные корабли-ракетоносители от возможных ударов со стороны Украины. 22 июня Naval News сообщило, что российские войска применили новый камуфляж к фрегату типа «Адмирал Эссен», который способен нести восемь крылатых ракет «Калибр», чтобы скрыть судно от украинских операторов беспилотников. Однако непонятно, как это поможет.

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