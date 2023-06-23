ВСУ ликвидировали для россиян сухопутный «коридор» в Крым 23.06.2023, 8:42

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фото: ТАСС

Все пути сообщения войск РФ на юге перешли под контроль украинской армии.

После подрыва Чонгарских мостов новый маршрут для российских военных через Чаплинку будет находиться под огневым контролем украинской армии: сухопутный коридор в Крым фактически перерезан, сообщает dialog.ua.

Кремлевский «военкор» Димитриев рассказал, почему именно российские пропагандисты настолько расстроены и возмущены ракетным ударом по Чонгарским мостам в оккупированный Крым.

В своем Telegram-канале он сообщил: пропагандисты хорошо понимают то, что пока еще не дошло до рядовых россиян.

Дело в том, что весь поток военных и продовольственных грузов, военной техники, ГСМ и снарядов в оккупированный Крым россиян шел по «сухопутному мосту» - дороге от Ростова через Мелитополь и далее на полуостров - как раз через поврежденные мосты. Минимальное расстояние дороги от освобожденной украинской территории на правом берегу Днепра - 110 км.

Теперь, когда мосты на Чонгаре непригодны к использованию, потоки российских военных грузов поворачивают на другой пункт пропуска - Армянск, будут вынуждены идти через Чаплинку.

«Расстояние до украинской территории - 50 км. Находится под угрозой удара многими вооружениями. Там плохая дорога, можно проехать по дороге на Херсон, приближаясь в районе Каховки к правобережной Украине на расстояние 15-20 км. Достает даже «Град», - пишет «военкор».

Ранее снабжение оккупированного Крыма шло по Керченскому мосту, однако после его взрыва грузовики на мост не пускают.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера по Чонгарским мостам был нанесен ракетный удар. Мосты пришли в негодность и недоступны оккупантам для транзита военных грузов на Запорожский и Херсонский фронт.

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