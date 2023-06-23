Мощный взрыв в порту Мариуполя: ликвидирована группа офицеров армии РФ 23.06.2023, 8:55

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Местные партизаны выследили оккупантов в частном доме.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв сегодня ночью, 23 июня.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сообщается, что в результате взрыва ликвидированы по меньшей мере четыре офицера армии РФ.

«Мариупольское Сопротивление докладывает о ликвидации по меньшей мере 4 офицеров оккупантов, которые поселились в частном доме мариупольцев в эвакуации, в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта», - говорится в сообщении Андрющенко.