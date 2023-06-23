Возвращавшихся домой белорусов задержали на границе с Польшей и Литвой 23.06.2023, 9:00

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Несколько человек сняли с автобуса, их дальнейшая судьба неизвестна.

Ночью 22 июня несколько человек были задержаны после проверки их телефонов по возвращении из Польши в Беларусь, сообщил правозащитный центр «Весна».

Несколько человек сняли с автобуса, и их дальнейшая судьба неизвестна.

Кроме того, по данным «Вясны», 20 июня на погранпереходе «Котловка» у границы с Литвой была задержана женщина — ее высадили из рейсового автобуса.

В мае в Островце прошло несколько судов над задержанными на белорусско-литовской границе — известно о двух штрафах по 1110 рублей и 5 сутках ареста за подписку на «экстремистские» каналы.

Правозащитники просят перед возвращением в Беларусь еще раз оценить все риски преследования. А перед пересечением границы отписываться от «экстремистских» каналов, удалять фотографии и любое содержимое телефона, которое может вызвать вопросы у силовиков.

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