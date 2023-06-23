«Хочешь со мной в ресторан — 200 рублей» 23.06.2023, 9:09

Белорусские айтишники рассказали о своей непростой доле в Tinder.

Дейтинговые приложения в каждой стране имеют свою специфику. В Австралии почти ни один профиль не обходится без фото с рыбалки, в Норвегии — без перечисления любимых видов спорта, а в Беларуси — без шуток про айтишников. Причем поднимают эту тему как парни, так и девушки. Основной повод для обсуждений — материальный достаток.

Журналисты onliner.by решили поговорить с белорусами о том, насколько им льстит или, наоборот, обижает такой подход. И действительно ли тема вообще актуальна.

А началось все, как и многое в 2023-м, с тиктоковских трендов. В роликах девушки рассказывают, где перспективнее всего знакомиться с парнями из IT-сферы, как проверять их состоятельность и чем покорять.

Причем речь не идет о «классических» содержанках — только о тех, кто не хочет каждую минуту думать о деньгах. Часто девушки, которые пишут об этом в анкете, имеют вполне приличную карьеру и другие интересы в жизни, кроме шопинга. Но пока это общие рассуждения — конкретные истории узнаем от самих парней.

«Даже шутки про телефон много говорят о запросах»

Например, Антон, чтобы не быть голословным, ставил эксперимент: как меняется количество лайков в зависимости от того, указана сферы работы или нет. Связь была прямой: если оставлять работу в тайне, процент мэтчей значительно ниже.

— Не могу сказать, что, узнав про работу в IT, девушки на меня бросались. Но лояльность однозначно возрастала. А как понять, что именно это их во мне привлекло? За пару встреч точно не поймешь. А о том, что целенаправленно ищет айтишника, расскажет только очень честный человек. Но я бы такое откровение расценил как плюс, — улыбается Антон.

Хотя отношение к самой тенденции у молодого человека негативное. И не потому, что это аморально, а потому, что требует равноценного обмена: вклад девушки в отношения тоже должен быть ощутимым. По мнению парня, увы, не каждая это понимает.

— IT не панацея.

Представители многих других профессий способны обеспечить значительно более высокий уровень жизни.

У подавляющего большинства представителей IT есть определенные проблемы с коммуникацией и социализацией. Многие люди идут в эту профессию, полагаясь на высокий доход, а получая доход чуть выше среднего, надевают корону и меняют свою модель поведения на модную нынче «абьюзивную», — делится наблюдениями парень.

Самому Антону 30 лет. Tinder он активно пользовался четыре из них. Хоть себя молодой человек и называет коммуникабельным, но сам признает, что в некоторых вопросах он все-таки «душнила».

— Вопрос денег в общении с девушками обычно не поднимается в открытую, чаще всего это завуалировано. Это может быть игра «А какое у тебя любимое место?» или «Опиши идеальное свидание». Не так много людей готовы в лоб спросить: «А сколько ты зарабатываешь?» Кроме известных интервьюеров, конечно.

Но часто это может звучать намеками: «А пошли туда?», «Вот бы хорошо поехать в отпуск!». Да даже шутки про телефоны могут так срабатывать. И я не считаю, что это плохо. Я за то, чтобы озвучивать свои желания и потребности. Главное, чтобы они совпадали с планами и возможностями.

Мы выяснили, что часто местами для проверки материального состояния являются небюджетные спа-центры. Например, в Минске это Riviera или Falcon. По крайней мере такую закономерность заметил Антон. Именно такие места активные девушки сами предлагают для первого свидания.

Но справедливости ради отметим, что это не единственные варианты развития событий.

— Были очень редкие моменты, когда не хотелось никуда идти: не было настроения. И я говорил ради приличия: закончились деньги, увы. Но девушки, которые действительно хотели увидеться, отвечали: не беда, сходим на чай-кофе, я сама угощаю!

«Мужчина — добытчик. А я буду давать тебе энергию»

У Андрея опыт использования Tinder более негативный. Мужчине слегка за 40, он работает архитектором и техлидом в небольшой компании. Список «забавных кейсов» у Андрея внушительный. Кстати, сейчас у мужчины постоянные отношения, и уже полгода он в приложение не заходит.

— Надо сказать, что много женщин уже понимают разницу между обычным разработчиком, сеньором, лидом и техническим директором. Так что просто ярлыка «айтишник» недостаточно.

С алчностью в Tinder я сталкивался в самых разных формах. Например, несколько женщин сразу обозначали свою стоимость как содержанки. Обычно это было около $1500 в месяц.

Кто-то пытался облечь то же самое в формулировки «Я буду давать тебе энергию», «Мужчина должен быть добытчиком», но итог один — содержание за определенную сумму. Женщины, которые говорили прямо, даже вызывали бо́льшую симпатию, чем эти «хранительницы моего очага» и «берегини», которые пытались примитивно манипулировать.

Одна девушка сказала, что просто так с ней не встретиться, а если я хочу поужинать с ней в ресторане, то должен заплатить 200 рублей. При этом она не считала себя содержанкой. Было еще одно забавное знакомство: женщина сказала, что придерживается стратегии win-win и я обязан предложить ей что-то взамен за встречу. Например, ночь в хорошем отеле.

«Специально снимал квартиру для встреч, чтобы не показывать свой уровень жизни»

Максим — настоящий ветеран Tinder: приложением он пользуется около семи лет. Зарегистрировался в тяжелый период — после несостоявшейся свадьбы. И тоже решил поставить эксперимент: завел два аккаунта — простой, с белорусскими «краявидами», и более прокаченный — с дорогой машиной и отдыхом на Бали.

— Вот девушкам до 20 лет вообще не так важен достаток — им главное, чтобы лицо было симпатичное. А вот у тех, кто постарше, быстро появляются более серьезные запросы. Начиналось с банального еще до встречи: а закинь денег на телефон, а сбрось на шоколадку. Мне не жалко, но это немного странно.

А после с Максимом приключились три истории, в каждой из которых ключевым был материальный аспект.

— Одна девушка после пары недель общения начала каждый день просить, чтобы я заказывал ей такси до работы и с нее. Мол, сильно устает. Хотя ходили прямые автобусы. Но это и не важно, просто со временем она наглела все больше и больше: начала предъявлять, что я не дарю ей подарки. Напомню, прошло всего три недели. Я действительно дарил только по мелочи: пару букетов, конфеты, шампанское. Итог — не сложилось.

Вторую девушку я сразу решил проверить на меркантильность. Приезжал на свидания на метро, не говорил, что живу в «Новой Боровой». Даже специально снимал квартиру для встреч, чтобы не показывать свой уровень жизнь. В итоге расстались мы совсем по другой причине.

Наконец я встретил хорошую добрую девушку, как мне показалось сразу. Учительницу. Через пару месяцев она напрямую начала спрашивать: «А что мне сделать, чтобы ты купил мне iPhone? Хочу жить с тобой, потому что у тебя лучше условия.

Ты зарабатываешь, как мои родители вместе за полгода, — тебе что, сложно мне что-то купить?

Не хочешь своей девушке сделать приятно?» Это все говорилось как будто в шутку, но я-то понимал, что совсем нет.

Тем не менее никакого разочарования в девушках у Максима нет. Это частные случаи — историй знакомств, не связанных с этой темой, в его жизни тоже было достаточно.

«Ребята из IT зачастую очень требовательные»

Евгений смотрит на ситуацию совсем под другим углом.

— Не все готовы понимать, что IT — это про постоянное развитие, обучение, в частых случаях — про переработки, стресс. Я бы даже сказал, много стресса. Если девушка не осознает этого, то надежда на долгосрочные отношения исчезает.

На мой взгляд, одного лишь интереса со стороны девушки недостаточно. К тому же ребята из IT зачастую достаточно требовательные, и в долгосрочной перспективе соответствовать этим требованиям бывает сложно.

Я не даю оценку этой тенденции. Все зависит от ситуации: самое главное — то, как люди ощущают себя в общении друг с другом. Если же мэтч происходит пошире, чем «ой, так он же программист — надо брать», то все возможно. Если же ограничивается только этим, то все обречено на провал.

«Добавь мне совсем немного — рублей 200—300»

Кириллу всего 21 год, он еще учится в университете и параллельно работает frontend-программистом. Но даже у него накопились истории по теме нашего обсуждения.

— Большинству девушек интересно, чем именно я занимаюсь, какие-то проекты, работы. Но находились и уникальные, которых после фразы «Работаю программистом» уже не интересовало ничего, кроме материального состояния. Начинались расспросы о машине, квартире, сколько в месяц получаю и все в таком духе. И это в первые пару часов знакомства! После моего ответа, что я еще не заработал на что-то дорогое, сразу переставали контактировать.

Приходишь на свидание пешком — у девушки сразу же портится настроение.

А еще бывало, что после какой-то легкой прогулки или посиделки в кафе спутница говорила, что ей надо что-то купить и не хватает совсем немного — рублей 200—300. Но тратить столько на практически незнакомого человека я был не готов.

«Это помогает выстраивать здоровые отношения»

Завершим подборку историй словами Артема.

— Мое мнение: это нормально, если девушка хочет себе парня с деньгами. Айтишник — это не только хороший доход, но, скорее всего, еще и человек с мозгами. Это помогает выстраивать здоровые отношения. Другое дело — откровенный меркантилизм. Но обычно такое отношение сразу видно, и ты просто перестаешь с человеком общаться.

Если кратко, лично я не встречал девушек, которые бы целенаправленно искали айтишника в Tinder. Отношусь к этому спокойно, если девушка просто ищет достойного мужчину, а не мешок с деньгами.

И с этим мнением согласно огромное количество мужчин. Для подборки мы выбрали самые яркие истории. Но еще несколько десятков парней рассказали нам о том, что никогда не сталкивались ни с чем подобным. Так что выводы остаются на откуп каждому.

P. S. После написания этого текста сложно сдержать собственную алчность. И нет, это точно не мотивирует ходить на свидания за деньги. А вот мысль о том, что база свободных белорусских айтишников теперь сосредоточена в одних руках… Кстати, она пришла в голову не только нам. На поиск в наших соцсетях откликнулись одна очень смелая девушка, которая попросила поделиться контактами парней. Но ее мотивация была вовсе не такой, как вы могли бы подумать: девушка сама работает в IT и просто пока не может найти достойного партнера.

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