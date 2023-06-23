«Путин сразу впадает в истерику» 4 23.06.2023, 9:17

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Главу Кремля предпочитают держать в информационном вакууме.

Российский диктатор Владимир Путин не знает о реальной ситуации на фронте, поскольку ему боятся об этом докладывать. Именно по этой причине президент РФ озвучивал довольно странные тезисы на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Об этом в интервью «Главреду» сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

«На самом деле, у Кремля вообще все плохо, а Путину боятся об этом докладывать. На питерском сходняке, который почему-то по недоразумению называют экономическим форумом, он говорил дикие вещи. В частности, Путин заявил об уничтожении пяти систем Patriot, которых Украина, по-моему, получила всего две. Путин не владеет никакой фактажом и не знает, что происходит в Украине и на войне. Ему боятся докладывать, потому что он сразу впадает в истерику», - сказал журналист.

Сотник добавил, что Путин «хотел быстрой прогулки по Украине» и планировал взять всю страну так же, как и Крым в 2014 году. Однако у него ничего не получилось.

«Путин устроил схематозы по Херсонской, Запорожской областях, «донбящемуся бомбассу», но все пошло не так. Ничего у России не получается: с оружием – беда, с мясом на прожарку и боеспособностью – тоже. Моральный лик – вообще катастрофа», - сказал Сотник.

При этом журналист акцентировал внимание на том, что это не значит, что Украине нужно расслабиться.

«Я говорю лишь о том, что у России большая печаль, но рассказать о ней вождю там не могут», - сказал Сотник.

Журналист также объяснил, почему глава минобороны РФ Сергей Шойгу пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве.

«Эта риторика вызвана большим страхом потери Крыма. Крымский полуостров, как я всегда говорил, это место, где зарыты ключи победы Украины и то самое кощеево яйцо смерти Путина. Украина при возвращении Крыма обнулит Путина и превратит его в ничто. Поэтому Россия будет до последнего цепляться за Крым и рычать на внешний мир, угрожая всем, чем только можно», - считает журналист.

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