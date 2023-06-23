ООН внесла российскую армию в «список позора» 9 23.06.2023, 9:21

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Антониу Гутерриш назвал причины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш включил российскую армию в «список позора» и заявил, что Россия несет ответственность за гибель 136 детей в Украине в 2022 году, пишет Reuters со ссылкой на ежегодный доклад организации.

По данным агентства, на следующей неделе документ разошлют членам Совета Безопасности ООН. В отчете Гутерриш отметил, что был «особенно шокирован» большим количеством убитых и покалеченных детей, а также числом нападений российской армии на школы и больницы.

Согласно данным ОНН, в 2022 году в Украине были убиты 477 детей. Однако доказать причастность российской армии к смертям удалось только в 136 случаях, еще 80 детей погибли из-за действий ВСУ.

Также 909 детей получили различные ранения в ходе войны, 518 из них пострадали от действий российской армии, а еще 175 были ранены в результате активности украинских сил.

Помимо этого, российские войска 480 раз атаковали школы и больницы в Украине и использовали 91 ребенка в качестве живого щита.

В конце мая управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) подтвердило гибель 8895 мирных жителей Украины с начала полномасштабного вторжения России.

«УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается», — подчеркивали в управлении.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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