Стало известно, когда спадет жара в Беларуси 1 23.06.2023, 9:24

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Сегодня будет еще до +30°С и грозы.

Сегодня днем в Беларуси ожидаются грозы и жара. Синоптики опубликовали штормовое предупреждение с желтым уровнем опасности.

«Днем 23 июня (пятница) местами по юго-западу республики ожидаются грозы, в отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С», – говорится в нем.

Сегодня в стране ожидается переменная облачность, за исключением юго-запада будет преимущественно без осадков. Температура воздуха по стране +24..+30°С.

В Минске днем будет +26…+28°С, вечером +23..+25°С.

На выходных ожидается влияние фронтальной системы, смещающейся с территории Польши, и более прохладных воздушных масс, поступающих с северо-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода.

В субботу и воскресенье на большей территории страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы.

24 июня ночью будет +11..+18°С, днем +18..+25°С, местами до +27°С.

25 июня ночью ожидается +11..+18°С, днем +18..+25°С.

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