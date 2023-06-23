«Бывший муж отказался что-либо выплачивать» 4 23.06.2023, 9:42

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Как белорусы делили кредиты после развода.

Есть такая шутка: ничто не укрепляет брак так хорошо, как кредит на 20 лет. С этим сложно не согласиться, ведь в случае развода дележка общих долгов — не такая и простая задача. Onliner попросил читателей рассказать, как они «распределяли» кредиты после расставания (есть печальные примеры), а адвокат Инна Боровикова объяснила, как это лучше всего сделать по закону.

После развода гасила общий кредит одна, а потом взыскала «лишние выплаты» с бывшего супруга

У Натальи история короткая. В браке она оформила онлайн-кредит на 8000 рублей. Когда разъехалась с мужем, выплачивала его одна (продолжая при этом находиться в браке). Подала в суд на развод и одновременно попросила в суде разделить долги по кредиту.

На заседания муж Натальи не приходил, но решение было вынесено: он оказался должен уже бывшей супруге половину той суммы, которую она успела выплатить по кредиту, когда они не жили вместе. Однако разделить дальнейшие платежи в суде не получилось, Наталья продолжила гасить кредит одна.

Бывший муж решил ничего не платить: терять ему нечего

В 2020 году Дарья была еще замужем. Вместе с супругом они взяли кредит в рублях на $10 000 (оформили на мужа) на стройматериалы для своего дома.

— Поручителем стала моя мама, и это было плохое решение. Потому что через год, в 2021-м, наш брак закончился.

После развода пара через суд разделила обязанности по кредиту: половину должна была выплачивать Дарья, вторую — ее бывший супруг. Но он решил не платить, и поэтому банк обратился к единственной поручительнице — матери Дарьи.

— Я свою часть долга погашаю, а бывший муж отказался что-либо перечислять.

Ему и терять нечего: не работает, сидит на пенсии. У него и так куча других долгов: через ОПИ взыскивают 50% доходов, а ему все равно.

У моей же мамы руководящая должность, ей стыдно представить, что бухгалтерия будет принудительно высчитывать с нее деньги. Поэтому уже полтора года она выплачивала кредит за моего бывшего, выходило около 300—400 рублей в месяц.

Всего мама Дарьи выплатила около 4000 рублей за долю кредита своего бывшего зятя. Она обратилась в суд, и там встали на ее сторону: мужчина должен возместить ей траты. Но как получить свои деньги с человека, который по уши в долгах и не заинтересован их погашать, — вопрос риторический.

Перед разводом хотел «поделить» долги через брачный договор, но супруга отказала

Мы уже писали о брачных договорах — о том, что их можно заключить в любой момент брака, в том числе при подготовке к разводу: это позволяет решать некоторые вопросы без обращения в суд. Именно так хотел поступить Виталий, когда вместе с супругой принял решение разойтись.

На момент развода у Виталия и его жены было семь кредитов на 11 000 рублей.

— Мы брали для себя технику Apple — купили в долг всю, какую только могли: два iPhone, MacBook, iPad. Документы оформлялись только на меня, поскольку у теперь уже бывшей супруги не было официальной работы. Когда мы решили закончить отношения, я настаивал на заключении брачного договора — чтобы в нем расписать, как будут делиться наши общие долги. Но супруга отказалась.

Обращаться в суд не хотелось. Пошли к нотариусу — он сказал, что он не вправе документально разделить чьи-то долги.

Поэтому после развода ребята договорились устно: кто какой техникой пользуется, тот за такую и платит по кредиту.

— Я составил таблицу в Google, чтобы каждому было понятно, кто, сколько и когда должен платить.

Здесь есть важный момент: Виталий говорит, что с супругой разошлись полюбовно и смогли договориться, от оплаты по обязательствам никто не отказался.

— Хотя не представляю, каково будет, если она перестанет платить, ведь эти кредиты оформлены на меня.

Эксперт: основная ответственность за кредиты ложится на того, на кого оформлен договор

Адвокат Инна Боровикова обращает внимание на следующие моменты.

Если есть кредит, значит, имеется и кредитный договор, который оформлен на кредитополучателя — в нашей ситуации на одного из супругов.

— Банку все равно, в браке кредитополучатель или уже нет. Для банка ответственной стороной будет именно тот, на кого был оформлен кредит, и, как правило, даже в случае развода сторону договора (кредитополучателя) не меняют.

Это значит, что юридически после расторжения брака кредиты продолжают выплачивать те, на кого они оформлены, придется соблюдать условия заключенного договора.

Адвокат Инна Боровикова: «Суд не вправе принудительно при разделе имущества заменить сторону кредитного договора. Однако закон говорит о том, что при разделе имущества учитываются общие долги супругов и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи, — часть 5 статьи 24 и статья 28 КоБС».

Поэтому по общему правилу суд может взыскать через суд с бывшего супруга часть уже оплаченных им по кредитному договору сумм. При этом должны соблюдаться условия:

обязательства перед кредитором должны были возникнуть по взаимной договоренности между супругами и в интересах семьи; либо

обязательства должны были возникнуть по инициативе одного из супругов, но все полученное было использовано в нуждах семьи.

Подобные иски (взыскание с бывшего супруга части денег, которые ушли на погашение общего кредита) являются имущественными, по ним истец должен уплатить госпошлину в размере 5% от взыскиваемой суммы. В дальнейшем в случае удовлетворения иска госпошлина может быть взыскана с ответчика в пользу истца. Суд не принимает решение сиюминутно — как правило, срок рассмотрения гражданского дела составляет два месяца с момента поступления иска в суд, но есть нюансы.

Нужно разделить обязательств по кредиту на жилье? Тут есть свои особенности

Если жилое помещение (например, квартира) строилось, приобреталось супругами не только за счет собственных средств, но и за счет денег, полученных ими в кредит в период совместного проживания и ведения общего хозяйства, суд может разделить жилое помещение между супругами и своим решением возложить обязанность по дальнейшему погашению кредита на каждого из них. При этом обязательным является получение согласия кредитора (банка) на разделение обязанностей по кредиту. По таким делам кредитор (банк) также привлекается к рассмотрению дела судом.

При наличии такого решения суда, если второй супруг не оплачивает свою часть кредита, то супруг-кредитополучатель вправе требовать взыскания в свою пользу понесенных им за второго супруга расходов по кредиту (это будет считаться неосновательным обогащением, возможно начисление процентов за пользование чужими деньгами). Это происходит в случае, если банк не изменил договор в части сторон договора (то есть когда для банка кредитор остается прежним). Но если банк перевел долг по полученному кредиту на иное лицо (например, на бывшего супруга в случае расторжения брака), то между этим лицом и банком возникают обязательственные правоотношения: один становится чем-то обязанным другому.

Давайте смоделируем ситуацию: у женатой пары общий кредит, но потом они разводятся. Кредит оформлен на женщину, ее бывший супруг отказывается вносить свою половину для оплаты кредита.

Что делать бывшей супруге в такой ситуации? Можно ли ей вносить по кредиту только 50% от суммы, ведь кредит у них общий, а не ее личный?

— Если бывшая супруга одна погашает общий кредит, то для нее есть смысл впоследствии обратиться в суд с иском и требовать взыскания с супруга приходящуюся на него часть уже оплаченных по кредитному договору сумм.

Вносить только 50% от платежей по кредиту для супруги в целом не вариант, поскольку именно она является кредитополучателем по договору. Поэтому банк самостоятельно разбираться с ее бывшим супругом не будет, если между банком и этим бывшим супругом нет никаких правоотношений. А вот если бывший супруг является поручителем по кредиту, то да, банк может требовать взыскать недостающую сумму с него, равно как и с иных поручителей.

Каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально для выбора дальнейших действий. Иногда есть смысл не взыскивать с бывшего супруга деньги, а пытаться увеличить свою долю в недвижимости, — поясняет адвокат.

Фото: скриншот из фильма «Дом Gucci»

Кстати, один из частых вопросов, который адвокат Инна Боровикова слышит от клиентов, оказавшихся в подобной ситуации, звучит следующим образом: если кредит на квартиру брался в браке, но после развода его погашает только один супруг, можно ли увеличить долю в праве собственности на недвижимое имущество?

— Если расчет за кредит на жилое помещение производил только один из супругов после распада семьи из собственных средств, суд вправе удовлетворить его требования об увеличении доли в праве собственности на жилое помещение лишь при наличии доказательств того, что второй супруг умышленно уклонялся от расчетов по этим обязательствам.

Простая неоплата умышленным уклонением не является. На мой взгляд, супругу, который вынужден единолично погашать кредит и желает увеличить свою долю собственности, оптимально поступить следующим образом. Нужно периодически письменно предупреждать второго супруга о необходимости выплачивать кредит. Если он после этого отказывается платить по кредиту, в суде это может считаться уклонением от обязательств с вытекающими последствиями. В суде придется доказать факт направления этих уведомлений.

Самый простой способ решить вопрос о разделе кредитного договора, по словам адвоката, — это заключить брачный договор. Его можно заключить даже перед разводом.

— В брачном договоре обычно определяются имущественные права, в том числе в случае развода. В нем можно предусмотреть порядок выплаты долгов по кредитам после развода — например, указать, что обязательства по кредитным договорам, договорам займа и другим долговым документам, возникшим как до заключения брачного договора, так и после, несет тот, на кого они оформлены.

Если брак расторгнут, заключать брачный договор уже нельзя. Можно попробовать договориться с бывшим супругом о том, в каком порядке и размере каждый будет выплачивать долг по общему кредиту.

Если не получается решить вопрос мирно, единственный выход — обращение в суд. Также до подачи искового заявления рекомендую обратиться в банк, выдавший кредит, и уточнить информацию о возможных вариантах решения ситуации, если один из супругов перестал участвовать в выплате общего кредита.

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