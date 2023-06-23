Доходит до драк: ожидание в очередях на границе может длиться десятки часов 2 23.06.2023, 9:51

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Белорусы рассказали о ситуации на погранпереходах.

После закрытия части пунктов пропуска на границе Беларуси со странами ЕС, время прохождения границы значительно увеличилось и может занимать десятки часов. Кроме того, к стандартным проверкам в последнее время в РБ порой добавляется «беседа с людьми в штатском».

DW поговорила с белорусами, которые недавно ездили за рубеж на собственном транспорте и на рейсовых международных автобусах. Вот их впечатления.

«Милиция не реагировала»

Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы - Ред.) выезжала на автомобиле из Беларуси в Польшу в начале июня. Девушка говорит, что ей пришлось довольно долго стоять на границе из-за того, что «кто-то приезжает рано, занимает очередь, а потом продает свое место тем, кто готов платить».

Милиция, по словам белоруски, на жалобы никак не реагировала. «Когда мы подошли к милицейской машине сказать, что в очереди начинается драка, они носом не повели», - вспоминает собеседница DW.

Что касается бытовых условий, Ольга говорит, что в так называемом «отстойнике» - перед самой границей - есть круглосуточный магазинчик, через дорогу - заправка, где тоже можно что-то купить.

Автомобиль Ольги досмотрели довольно быстро, потому что у них были «только личные вещи и сувениры», но другие машины, «которые забиты под крышу», отправляли на рентген.

«Это тоже замедляет движение, к тому же работает мало каналов», - отмечает белоруска. Также она добавляет, что время пересечения границы зависит от «смены», которая проводит досмотр: кто-то работает быстрее, кто-то медленнее. Те, кто часто пересекает границу, по словам Ольги, «знают, в какую смену лучше ехать».

«Люди в штатском» вызывают «на беседу»

«До въезда под шлагбаум (на погранпереходе - Ред.) образуются очереди по 5-10 часов, часто «друзья-знакомые» друг друга пропускают, народ нервничает, ругается, бывало до драк доходило», - рассказывает DW участник паблика, посвященного ситуации на белорусско-польской границе.

По словам мужчины, время прохождения «раз на раз не приходится». Так, «от шлагбаума до шлагбаума в сторону РБ» можно доехать и за полчаса, а можно простоять 18 часов на выезде из Беларуси.

Собеседник отмечает, что отношение сотрудников пунктов пропуска с обеих сторон нормальное. «Выходить из авто можно ближе к нейтральной полосе у поляков и литовцев, у белорусов можно чуть больше, например, в Duty Free сходить», - рассказывает мужчина.

Он признается, что на усиленный досмотр автомобиля никогда не попадал, но знает, что «бывают с рентгеном и частичной разборкой авто». Также в последнее время белорусов при пересечении границы приглашают на беседу «люди в штатском».

«Не представляются, задают вопросы о протестах, чем занимаешься «там» (за границей - Ред.), где и на какие средства живешь, куда ходишь, участвуешь ли в акциях. Забирают телефоны на досмотр», - рассказывает о проверках собеседник DW.

20 евро за 5-6 часов в очереди

Очередь для прохождения границы занимают за деньги и на польской стороне, поделилась с DW Юлия (имя изменено - Ред.), которая въезжала в РБ несколько дней назад. «Многие влезали без очереди, в основном, жители приграничных регионов, скорее друг другу места держат и пропускают своих. На час так точно из-за них увеличилось время пребывания на границе», - возмущается девушка.

Прохождение границы в целом у нее заняло около девяти часов. Киосков с едой, по ее словам, не было ни с польской, ни с белорусской стороны, платные туалеты были на польском КПП.

Сам пограничный контроль, говорит Юлия, она прошла быстро, и польские, и белорусские пограничники вели себя вежливо. «Попросили открыть одну сумку, возможно, потому что мы были с ребенком, так как другие машины досматривали полностью», - говорит собеседница.

Между тем, в паблике, посвященном пересечению границы РБ, мы нашли пользователя, который предлагал занять «очередь на ПП Привалка (пункт пропуска белорусско-литовской границе - Ред.) до шлагбаума», и представились потенциальными клиентами.

На момент беседы (во второй половине дня 20 июня) до шлагбаума, по словам собеседника, было 40 машин, или около 5-6 часов в очереди. За свои услуги он хотел 70 белорусских рублей (около 22 евро).

На вопрос DW, не будет ли проблем с другими ожидающими, написал, что нет, «я предупреждаю машину сзади, что вместо меня приедет другой человек, вы встаете на мое место, я уезжаю».

На автобусе быстрее?

Проблемы тех, кто пересекает границу на собственном автомобиле, кажется, не должны касаться автобусов, для которых перед КПП выделена отдельная полоса. Но так ли это?

Наталья (имя изменено - Ред.) в середине июня ездила в Латвию. Границу в обе стороны пересекала на автобусе, и говорит, что это заняло около двух часов. «Но это латвийская граница через Браслав, там нет большого потока», - уточняет девушка.

По ее словам, белорусские пограничники и при выезде, и при въезде в страну очень внимательно изучали ее паспорт и польскую визу. «Вопросов о том, что делала, с кем встречалась, проверки телефона не было, - говорит собеседница. - Пассажирам с видом на жительство, видимо, Латвии, какие-то дополнительные вопросы задавали, но не «люди в штатском».

20 июня родственница Натальи ехала на маршрутке из Гродно в Белосток через Литву. По ее словам, белорусскую границу прошли быстро, а на литовской простояли три часа.

Автобус, на котором Ирина (имя изменено - Ред.) ехала в середине июня из Минска в Гданьск, провел в дороге лишние шесть часов. «Автобус выехал из Минска с задержкой где-то в два часа, - рассказывает девушка. - Водители сказали, что опоздали, потому что у одной из пассажирок предыдущего рейса долго проверяли телефон на границе».

Когда автобус добрался до белорусско-польской границы там, по словам собеседницы, были огромные очереди. С белорусской стороны «простояли семь часов», еще два часа – с польской, хотя сама процедура досмотра и в РБ, и в Польше прошла довольно быстро, и на белорусском КПП никого «не выводили на разговор».

Перед въездом в зону досмотра пассажирам, по словам Ирины, можно было выйти из автобуса, пройтись, подышать воздухом, после - уже нет, но это, предполагает собеседница, зависит от водителей автобуса, в соседних двери не закрывали двери и люди могли спокойно выходить.

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