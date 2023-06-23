ISW: Большинство российских наемников поддержали бунт Пригожина против Шойгу 23.06.2023, 10:02

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План Минобороны РФ провалился.

Министр обороны России Сергей Шойгу накануне отчитался диктатору Путину о том, что к концу июня сформирует «резервную армию», новый армейский корпус. Для продолжения войны против Украины он также пообещал укрепить ключевые соединения Западного военного округа (ЗВО) в рамках намеченной реструктуризации ВС РФ.

Однако аналитики убеждены, что российское МО вряд ли полностью формализует свои так называемые добровольческие формирования к установленному крайнему сроку 1 июля. На провал части кремлевского плана указали в американском Институте изучения войны (ISW).

Так, накануне Шойгу отчитался главе РФ о формировании резервов для неназванного армейского корпуса и неуказанной «резервной армии». По его словам, будет добавлено еще пять полков к 1-й и 20-й общевойсковым армиям РФ, которые входят в состав ЗВО. Российский министр отметил, якобы по состоянию на 22 июня эти пять полков «укомплектованы и оснащены уже на 60%».

В ISW подчеркнули, что его заявление, вероятно, подтверждает предыдущие сообщения о том, что российское военное командование формирует 25-ю общевойсковую армию из новобранцев с Дальнего Востока, а также набирает силы для 40-й армии в составе Южного военного округа (ЮВО).

Упомянутая же Шойгу 20-я общевойсковая армия ныне базируется на северо-восточной границе Украины, а 1-я танковая армия до февраля 2022 года считалась самой качественной в РФ. По мнению аналитиков, это делает оба военные соединения логичными первыми получателями новых полков.

Считается, что российское минобороны стремится смягчить проблему формирования сил, по крайней мере частично, с помощью добровольческих формирований. Шойгу утверждал, что в стране уже набрали 114 000 военнослужащих по контракту и 52 000 добровольцев, отметив, что 1336 человек ежедневно подписывают контракты с МО и так Россия «может формировать полк каждые 24 часа».

«Это утверждение не следует понимать буквально, поскольку в российских полках обычно насчитывается более 2000 человек личного состава. Шойгу добавил, что Россия не направляет добровольцев, потому что «нет острой необходимости» в развертывании этих сил на поле боя. Мы же ранее наблюдали, как жители Дальнего Востока получали сообщения с приглашением мужчин присоединиться к 25-й армии, и это указывает на то, что МО РФ стремится напрямую набирать добровольцев для укомплектования своих формирований», – пояснили в ISW.

Там добавили, что 10 июня Шойгу также приказал российским добровольческим формированиям подписать военные контракты с минобороны до 1 июля. А это тоже официально предоставит ведомству дополнительные силы для проведения широкомасштабной военной реформы в РФ. Однако, говорят эксперты, предыдущая попытка страны-агрессора сформировать добровольческий 3-й армейский корпус летом 2022 года не привела к созданию боеспособной группировки.

«Минобороны России вряд ли полностью формализует российские добровольческие формирования к установленному 1 июля крайнему сроку», – считают в ISW.

Только накануне в российском оборонном ведомстве заявили, якобы четыре дополнительных добровольческих формирования уже подписали контракты с ним, а в общем более 20 формирований сделали это с тех пор, как МО РФ «начало усилия по подписанию контрактов всеми добровольцами». Около десяти дней назад в российском минобороны утверждали, что у них уже действуют более 40 добровольческих формирований.

«Минобороны может номинально подписать контракты со всеми добровольческими формированиями до 1 июля, но степень фактических связей с командованием неясна. Его усилия по формализации сил направлены на централизацию контроля над российским нерегулярным военным персоналом и поставками в ответ на контрнаступление Украины, а также на ограничение влияния фигур, не входящих в минобороны», – предположили в ISW.

Отмечается, что пока непонятно, почему значительная часть добровольческих формирований или частных военных компаний до сих пор не подписала контракты с МО РФ. Хотя критика главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным того, что подчинение МО может отрицательно сказаться на командовании и управлении в нерегулярных формированиях, способна отражать широко распространенные опасения среди этих нерегулярных российских сил.

«Подписание контрактов является первым этапом формализации добровольческих формирований, и неясно, сможет ли МО быстро или вообще установить практический и эффективный контроль после того, как эти формирования де-юре подчинятся ему, и масштаб реализации будет варьироваться между подразделениями», – подытожили в ISW.

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