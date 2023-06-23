«Беларуская выведка»: Виктор Бабарико находится в тяжелом состоянии после травмы головы 3 23.06.2023, 10:05

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Виктор Бабарико

Фото: Reuters

Политзаключенному нанесли удар тяжелым предметом в колонии.

Политзаключенный Виктор Бабарико страдает от последствий перенесенной травмы головы, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Источники сообщают, что Бабарико находится в состоянии перенесенной травмы головы. Спутанность сознания, потеря ориентации, провалы в памяти, нарушение речи.

Травма нанесена тупым предметом и вызвала серьезное сотрясение мозга без образования гематомы. После оказания помощи в больнице и возврата в колонию состояние не улучшилось, пациент находится в состоянии средней тяжести. Посттравматическая реабилитация в условиях колонии проходит сложно.

В колонию из Минска откомандированы неврологи поликлиники КГБ для анализа ситуации и проведения адекватной диагностики и лечения. КГБ поручен контроль за соблюдением режима информационной тишины в отношении обстоятельств получения травм, последствий и лечения «особого пациента».

Как писал сайт Charter97.org, заключенные новополоцкой колонии сообщили, что экс-банкир Виктор Бабарико перенес инсульт.

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