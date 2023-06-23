Как выглядят и сколько стоят самые дешевые однушки в Минске 23.06.2023, 10:16

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Есть даже рядом с Комаровской.

У небольших квартир из старого жилфонда есть свои плюсы — зеленые дворы, развитая инфраструктура вокруг и, конечно, невысокая цена. Журналисты Realt нашли в базе пять дешевых однушек. Самая бюджетная продается за 36,3 тысячи долларов.

Улица Кабушкина (Заводской район)

На первом этаже в доме № 76 на улице Кабушкина продается однушка площадью 28,5 м². Кухня в ней занимает 5,3 «квадрата». Санузел совмещенный. Планировка — малосемейка, при этом в квартире есть балкон.

В окнах установлены стеклопакеты. На полу уложен линолеум. В жилой комнате сделан потолок, есть спальное и рабочее места. Новым хозяевам достанутся стиральная машина и холодильник.

В кирпичном доме 1972 года постройки сделан капремонт.

До станции метро «Автозаводская» можно дойти пешком. Еще в шаговой доступности есть торговый центр с гипермаркетом Green, зоомагазином, отделением банка и другими торговыми павильонами. Рядом расположены сразу несколько парков, экотропа, набережная реки Свислочь.

Стоимость однушки — 36 300 долларов (квадратный метр — 1 274 доллара).

Грибной переулок (Заводской район)

Повышаем ставку — и переезжаем в Грибной переулок. Здесь в девятиэтажном панельном доме №28, построенном в 1990 году, расположилась недорогая однушка.

Она находится на пятом этаже и занимает площадь 34,6 м². Кухня — 7,1 м².

Санузел раздельный.

Лоджия застеклена, на полу залита стяжка и уложен линолеум, стены выровнены. В этой квартире будет легко сделать ремонт по своему вкусу.

В объявлении указано, что из окна открывается приятный вид, подъезд — чистый и аккуратный, соседи — замечательные.

Рядом с домом есть большая парковка.

Остановка — в трех минутах ходьбы от дома, на МКАД можно выехать на машине за 10 минут. Рядом есть несколько продуктовых магазинов, дискаунтер «Светофор», физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин».

Эта квартира стоит 37 900 долларов (1 095 долларов за м²).

Переулок Клумова (Партизанский район)

Наша следующая квартира удобно располагается между двух станций метро — по адресу переулок Клумова, 25. Она находится на последнем этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1964 году.

Общая площадь — 31 м², кухня занимает 6 «квадратов». Санузел совмещенный.

Жилая комната интересна тем, что здесь есть сразу два окна — обычное и то, что выходит на застекленный балкон. Благодаря этому можно продумать удобное зонирование: например, сделать кабинет и спальню.

Окна ПВХ. На полу — ДСП. Стены оклеены обоями. Квартиру легко подготовить к последующему ремонту.

В объявлении говорится, что подъезд чистый, дворовая территория ухоженная.

Пешком можно за 11 минут дойти до станции метро «Тракторный завод» и трамвайной линии, за 14 минут — до «Пролетарской» и ж/д-станции «Минск-Восточный». Между кварталами ходят автобусы, выйдя на Долгобродскую, можно сесть на троллейбус.

Это место понравится любителям атмосферы Тракторозаводского поселка, тем, кто любит прогулки и пробежки возле водоемов, людям с питомцами. В паре шагов — Антоновский парк и Слепянская водная система. Рядом есть детский сад, школа, стадион, много продуктовых магазинов формата «у дома», кафе.

Однушка продается за 38 900 долларов (1 255 долларов за «квадрат»).

Улица Хмелевского (Московский район)

Перенесемся в восточную часть города. Здесь по адресу Хмелевского,38 продается однокомнатная квартира. Она расположена в сталинке, год постройки — 1956. Отсюда и свои преимущества: второй этаж трехэтажного дома, кирпичные стены, потолки 2,88 метра.

Площадь квартиры — 30,75 м², кухня занимает 4,86 «квадрата», санузел совмещенный.

В квартире сделан ремонт, который позволяет сразу заселиться и уже в процессе обустраивать жилье по своему вкусу.

Здесь — деревянные полы, на стенах обои.

Окна выходят во двор, где расположены такие же трехэтажные дома, растут многолетние деревья.

Отсюда можно дойти пешком до станций метро «Грушевка» и «Площадь Франтишка Богушевича». В паре шагов — остановки троллейбусов, автобусов и маршруток.

В этом районе сложившаяся инфраструктура: продуктовые магазины, банки, зоомагазины, аптеки, детские сады, школы и поликлиника. Для прогулок — Лютеранский и Маломедвежинский скверы.

Однокомнатная квартира в сталинке стоит 39 700 долларов (1 291 доллар за м²).

Улица Богдановича (Советский район)

И напоследок — квартира рядом с Комаровкой и легендарными «кукурузами». По адресу Богдановича, 135, в кирпичном пятиэтажном доме, который был построен в 1961 году, а капитально отремонтирован — в 2017.

Квартира находится на втором этаже. Общая площадь — 29,4 м². Кухня занимает 6 «квадратов».

Санузел совмещенный.

Установлены окна ПВХ, современная дверь. В жилой комнате сделан простой и лаконичный ремонт, позволяющий заехать и жить. Вместо двери здесь сделана большая арка, дающая ощущение пространства.

На кухне и в санузле все функционально, лаконично, бюджетно. Здесь вы сможете воплотить все ваши дизайнерские задумки. Одно только окно из санузла в кухню чего стоит!

Все удобства района очевидны — станция метро «Площадь Якуба Коласа» в 14 минутах ходьбы, остановки общественного транспорта рядом. Магазины, салоны красоты, кафе, банки, детские сады, школы, парк — практически всё можно купить и сделать, не выезжая.

Эта однушка продается за 39 900 долларов (1 357 долларов за «квадрат»).

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