Агент украинских партизан внедрился в ряды армии РФ и уничтожил комплекс связи 2 23.06.2023, 10:15

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Оккупанты в то время пьянствовали.

В Херсонской области агент партизанского военного движения украинцев и крымских татар «АТЕШ» уничтожил комплекс связи ВС РФ. Партизан «влился» в ряды оккупантов и поджег их технику.

«Бавовна» произошла около 15:00 четверга, 22 июня. Об этом говорится в Telegram-канале движения.

«Агент «АТЕШ» из состава ВС РФ пробрался к месту расположения соседнего подразделения и поджег комплекс связи Р-161», – указали авторы сообщения.

Отмечается, что в населенный пункт, в котором находится партизан, прибыло новое подразделения оккупантов. Агент, будучи российским военным, влился в доверие к так называемым товарищам по службе и поджег их технику.

«Предварительно он подождал пока они будут в сильном алкогольном опьянении, так как те постоянно пьют во время службы», – говорится в сообщении.

В партизанском движении добавили, что долго готовились к этой операции и теперь могут продемонстрировать результаты. Также пообещали, что скоро подобных операций будет намного больше.

«Пока мы работаем – ра*исты не смогут спокойно чувствовать себя на украинской земле. Мы будем уничтожать технику оккупантов везде. Мы внутри вашей армии – от нас не спрячешься», – указали партизаны.

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